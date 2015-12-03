5 أخطاء تجنبيها عند غسل السجاد

لا يمكن استقبال الشتاء، بدون أن يفترش أرضيّة المنزل السجاد، إذ تعدّ قطعه من ضروريات الديكور الداخلي، كما تضفي أجواء دافئة في المساحة.

لذا، لا بد من الاعتناء بالسجاد، من خلال تجنّب الآتي:

1. غسل السجاد بشكل دوري، بل ينصح بالاكتفاء بغسله مرّتين في السنة، مع إمكانية الاستعانة بالمكنسة الكهربائية للتنظيف اليومي.

2. ضرب السجّاد بقوة منعاً من إتلاف خيوطه.

3. تعريض السجاد للشمس لفترة طويلة، تلافياً لتلف نسيجه وألوانه.

4. فرك السجاد لإزالة بقع السوائل عنه، بل يفضل تجفيف مكان البقعة بواسطة قطعة من القماش، ومن ثم غسلها بإحدى طرق تنظيف السجاد المعروفة.

5. استخدام المواد الحادة للتخلص من الأوساخ والتربة المتراكمة على السجاد.