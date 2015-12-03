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حبس فتاة 4 أيام لاتهامها بممارسة الرذيلة مع خليجيين داخل شقة بالعجوزة

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حبس فتاة 4 أيام لاتهامها بممارسة الرذيلة مع خليجيين داخل شقة بالعجوزة حبس فتاة 4 أيام لاتهامها بممارسة الرذيلة مع خليجيين داخل شقة بالعجوزة
أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، بحبس "س.ا" 19 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بممارسة الرذيلة مع خليجيين، وذلك عقب القبض عليها داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة.

اعترفت المتهمة فى تحقيقات النيابة بأنها حصلت على مبلغ مالى نظير إقامتها بصحبة المتهم لممارسة الرذيلة معه، وأنها كانت متزوجة وطلقت نتيجة خلافات بينها وبين والدة زوجها، وأثناء بحثها عن فرصة عمل تعرفت على أحد الأشخاص الذى عرض عليها ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وساعدها فى الوصول للراغبين عن المتعة الحرام.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمة "س.ا" 19 سنة بعد ورود معلومات تفيد بترددها على أحد الشقق المفروشة بمنطقة العجوزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وبمداهمة الشقة ضبطها متلبسة.

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