محافظ الاسكندرية بالانابة:تسلمنا 29 مليون من"تحيا مصر "لصرف التعويضات

أعلنت الدكتورة سعاد الخولى ، محافظ الاسكندرية بالانابة ، أن المحافظة تسلمت قيمة التعويضات المخصصة من صندوق تحيا مصر ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف تعويضات للمضارين فى أزمة الغرق .

وأشارت الخولى - خلال اللقاء الصحفى الذى عقدته الخولى عصر اليوم ، بحضور القيادات التنفيذية و الامنية لاستعراض جهود مواجهه أزمة الامطار والاستعدادت للنوات القادمة - إلى أن المحافظة تسلمت شيكات بإجمالى 29 مليون و 835 ألف لتوزيعها على المضارين و الحائزين للافدنة الزراعية المضارة ، بأحياء وسط و غرب و العامرية و برج العرب و شرق و المنتزة اول و ثان

>وأكدت محافظ الاسكندرية بالانابة تسليم شيكات المضارين لر ؤساء الاحياء بعد تشكيل لجان متخصصة بكل حى بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتحديد المضارين .