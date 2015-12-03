أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الاسكندرية بالانابة:تسلمنا 29 مليون من"تحيا مصر "لصرف التعويضات

Google+ Print
محافظ الاسكندرية بالانابة:تسلمنا 29 مليون من"تحيا مصر "لصرف التعويضات محافظ الاسكندرية بالانابة:تسلمنا 29 مليون من"تحيا مصر "لصرف التعويضات
أعلنت الدكتورة سعاد الخولى ، محافظ الاسكندرية بالانابة ، أن المحافظة تسلمت قيمة التعويضات المخصصة من صندوق تحيا ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف تعويضات للمضارين فى أزمة الغرق .

وأشارت الخولى - خلال اللقاء الصحفى الذى عقدته الخولى عصر اليوم ، بحضور القيادات التنفيذية و الامنية لاستعراض جهود مواجهه أزمة الامطار والاستعدادت للنوات القادمة - إلى أن المحافظة تسلمت شيكات بإجمالى 29 مليون و 835 ألف لتوزيعها على المضارين و الحائزين للافدنة الزراعية المضارة ، بأحياء وسط و غرب و العامرية و برج العرب و شرق و المنتزة اول و ثان
>وأكدت محافظ الاسكندرية بالانابة تسليم شيكات المضارين لر ؤساء الاحياء بعد تشكيل لجان متخصصة بكل حى بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتحديد المضارين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»