نائب سابق ينسحب من سباق انتخابات دمنهور بسبب سطوة المال السياسى

اعتذر المهندس محمد سعد سلامة عضو مجلس الشورى السابق والمرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة بندر ومركز دمنهور بالبحيرة اليوم عن خوض الانتخابات المقرر اجراءها الاحد المقبل.>وقال النائب السابق فى تصريحات لـ" اليوم السابع" ان الاعتذار جاء بعد مشاوارات طويلة بينه واعضاء حملته وانصاره المقربين واستند لعدة اسباب اهمها سطوة المال السياسى بصورة غير مسبوقة.

يذكر ان 51 مرشحا بدائرة مركز وبندر دمنهور يتنافسون لحصد 4 مقاعد