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محافظ الاسماعيلية يفتتح مجمع تأمينات «الإمام علي» ومبنى تأمينات «فايد» الجديدة

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محافظ الاسماعيلية يفتتح مجمع تأمينات «الإمام علي» ومبنى تأمينات «فايد» الجديدة محافظ الاسماعيلية يفتتح مجمع تأمينات «الإمام علي» ومبنى تأمينات «فايد» الجديدة

المحافظ يفتتح مجمع تأمينات الإمام علي

 

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه أمال عبد الوهاب محمد، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بافتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع تأمينات «الإمام علي» بحي أول الإسماعيلية.

والذي تم تطويره بالكامل و تجهيزه و تأسيسه بأحدث وسائل تكونولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تيسير وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين وخاصة خدمات صرف المعاشات والتأمينات والاستعلام الشامل عن الرقم التأمين، وذلك في إطار تنفيذ تطبيقات الإلكترونية وخطة الدولة لميكنة كافة الخدمات الجماهرية إلكترونيًا و تطبيقًا لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها، والعمل على توفير المناخ المناسب للموظف و العميل لتقديم أفضل الخدمات بكل سهولة و يسر وفي أسرع وأقل وقت ممكن.

وقد رافق المحافظ خلال افتتاح المجمع أمال رزق الله عضو مجلس النواب الجديد وأحمد عبد الباقي رئيس حي أول الإسماعيلية وحازم الحمصاني مدير عام منطقة تأمينات الإسماعيلية وصابر جودة رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والرقابة.

وقام رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات بالهيئة يرافقهم أشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد بإفتتاح مبنى مجمع التأمينات الاجتماعية الجديدة بفايد.

 

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