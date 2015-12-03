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أرقام في الجول - مصطفى فتحي البديل أفضل لمصر من الأساسي؟

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أرقام في الجول - مصطفى فتحي البديل أفضل لمصر من الأساسي؟ أرقام في الجول - مصطفى فتحي البديل أفضل لمصر من الأساسي؟

الاعتقاد السائد يقول إن مصطفى فتحي "البديل" يقدم أحيانا أداء أفضل من مصطفى فتحي "الأساسي".. لكن ماذا تقول الأرقام في هذا الصدد؟

لاعب الزمالك كان ورقة حسام البدري الرابحة في لقاء الأوليمبي أمام نيجيريا بعدما فشل في تقديم أداءه المعهود أمام الجزائر في الجولة الأولى.

مصطفى فتحي الأساسي

أمام الجزائر شارك فتحي لمدة 76 دقيقة مرر فيهم 10 كرات سليمة من أصل 20 كرة.

لم يمرر ولا عرضية سليمة من أصل محاولتين ولم يسدد كرة واحدة على المرمى.. ولم يحاول من الأساس.

فقد اللاعب الأعسر الكرة 14 مرة ونجح في استردادها مرتين فقط.

لك أن تتخيل أن مصطفى فتحي الذي يعد من أفضل مراوغي الكرة المصرية لم يقم سوى بـ3 مراوغات طوال المباراة وفشل في واحدة.

مصطفى فتحي البديل

شارك فتحي في الدقيقة 70 أمام نيجيريا وكان قاب قوسين أو أدنى من منح التقدم من أول كرة بعد نزوله.

فتحي أمام نيجيريا مرر 6 كرات صحيحة من أصل 10 ونجح في مراوغتين وفشل في مثلهما.

له محاولة على المرمى كانت أخطر محاولات الفراعنة على مرمى النسور الخضر لكن عابه عدم لعب أي عرضية في ظل الضعف الواضح للدفاع النيجيري في الشوط الثاني.. لكن السبب قد يكون عدم وجود تمركز سليم من المهاجمين داخل منطقة جزاء نيجيريا.

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