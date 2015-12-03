البدري يوضح لـ في الجول.. لماذا لا يفضل اللعب بكهربا ورمضان ومصطفى فتحي معا

تعادل مثير حققه شباب الفراعنة أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بهدفين لكل منهما بعد أن كان متأخرا 2-0 في الشوط الأول.

لكن تغييرات فنية أجراها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على التشكيل الأساسي والذي خاض به مباراة الجزائر كان أبرزها بلا شك الاحتفاظ بمصطفى فتحي على مقاعد البدلاء.

فلماذا أجلس البدري جناح الزمالك والمنتخب الأول مصطفى فتحي في الشوط الأول؟ ولماذا دفع به بدلا من رمضان صبحي الذي قدم مردودا طيبا وسجل هدفا؟

يجيب حسام البدري لـFilGoal.com عن التساؤلات حول التشكيل الأساسي للفريق.

"مصطفى من نوعية اللاعبين الذين يدخلون في الشوط الثاني ليغيروا الأداء كليا، بدأت به مباراة الجزائر مع كهربا ورمضان صبحي في التشكيل الأساسي لكنني شعرت أن الثلاثي معا يجعل واحد منهم لا يظهر بالأداء المعروف له".

"هذا أيضا كان سبب الدفع بمصطفى فتحي بدلا من رمضان صبحي، وبالفعل مصطفى عندما دخل لأرض الملعب تغير الأداء لأن هذه هي ميزته".