اقتراح أرجنتيني- بطولة تضم الأكثر تتويجا في العالم.. الأهلي يواجه ريال مدريد

اقترح الصحفي الأرجنتيني بابلو أرو جيرالديس إقامة بطولة تضم الأندية الأكثر تتويجا في كل قارة بتواجد الأهلي كالنادي الأكثر تتويجا في إفريقيا.

الأهلي الأكثر تتويجا ببطولات قارية في العالم متفوقا على ريال مدريد وبوكا جونيورز وميلان وبرشلونة.

ولكن هل تخيلت للحظات ماذا سيحدث لو اجتمع كل بطل قارة في بطولة واحدة للتنافس على لقب (البطل القاري)؟ نعم هذا ما يقترحه أرو جيرالديس.

ونشر الصحفي الأرجنتيني اقتراحه عبر (objetivomundial) ومدونته الخاصة مشيرا إلى أنها فكرة قد يجدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "معقدة" ولكن يجدها عشاق الكرة حول العالم "مثيرة للغاية".

الأهلي المصري كأكثر نادي متوجا بالبطولات في إفريقيا (8) بطولات يشارك في البطولة المقترحة بجوار ريال مدريد بـ(10) بطولات أوروبية، نادي إنديبيندنتي الأرجنتيني بـ(7) بطولات، نادي أوكلاند سيتي بـ(7) بطولات، مع 3 أندية أخرى.

وكتب الصحفي الأرجنتيني عن الأهلي قائلا: "النادي الأكثر شعبية في مصر والأكثر نجاحا في إفريقيا تجاوزت ألقابه بالفعل الـ100 لقب".

وأضاف "تأثيره على الكرة الإفريقية واضح تماما إذ إنه توج بلقب نادي القرن".