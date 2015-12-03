صور| وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال تنفيذ سدود الحماية بأودية المحافظة

تفقد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أعمال تنفيذ سدود الحماية بوادي مجلد والجبراوي بمراحله المختلفة بمركز أبنوب ضمن مشروع حماية البنية الاساسية من أخطار السيول.

جاء ذلك خلال زيارته للمحافظة التي استمرت لمدة يومين لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخاصة بالري بالمحافظة وأهمها مشروع قناطر أسيوط الجديدة وسدود الحماية من أخطار السيول.

واستهل مغازي جولته والوفد المرافق له بافتتاح خمسة سدود إعاقة بأودية المجلد والجبراوي والأسيوطي بتكلفة 19 مليون جنيه لحماية البنية الأساسية بالوادي، حيث أشار مغازي إلى نجاح سدود الإعاقة التي أقامتها الوزارة بمحافظة أسيوط في حماية الوادي الأسيوطي من مخاطر السيول.

وأكد وزير الري اهتمام الدولة بإنشاء سدود الحماية بمختلف محافظات الجمهورية ومنها إنشاء “سد م1، م2، م3، م4″ ضمن مشروع حماية البنية الأساسية بوادي المجلد والجبراوي بمركز أبنوب بتكلفة 11 مليون جنيه، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات المخصصة لمجابهة أخطار السيول على مستوى الجمهورية بلغت حوالي 400 مليون جنيه خلال هذا العام المالي.

وقال محافظ أسيوط، إن إنشاء هذه السدود سيساهم بشكل كبير في التحرك السريع لاحتواء ظاهرة السيول بالمحافظة والاستفادة القصوى من المياه بتجميعها وتصريفها عبر المخرات الصناعية إلى نهر النيل، لما تمثله من مخزون مائي هائل، مشيرًا إلى أهمية مشروعات سدود الحماية الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة ومنها إنشاء سدود الإعاقة بالوادي الأسيوطي بتكلفة 8 مليون و600 ألف جنيه، ومشروع سد الحماية بوادي الشيح بالعتمانية التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، والذي يعد من أكبر مشاريع الحماية من أخطار السيول على مستوى صعيد مصر، ويبلغ طوله حوالي 1.7 كم وتبلغ التكلفة الإجمالية له حوالي 40 مليون جنيه على مرحلتين و يقع خلف مزارع وادي الشيح بقرية العتمانية من الناحية الشرقية ويعمل علي منع مياه السيول عن 3 قري هي “العتمانية – النواورة – الهمامية” والاستفادة من كميات المياه كاحتياطي استراتيجي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بعملية إحلال القناطر الحالية بديروط، وهو الأمر الذي تطلب إنشاء قناطر جديدة تحل محل مجموعة القناطر القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي التي تخدم نحو مليون ونصف المليون فدان بمحافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة.

كان وزير الري ومحافظ أسيوط قد أنهى جولته أمس بتفقد أعمال إنشاء منزل كوبري فيصل الذي يمر أعلى خطة السكة الحديد وبجوار ترعة الإبراهيمية ويصل بين حي غرب وشرق مدينة أسيوط ويربط منطقة الجامعة مباشرة بشارع حسن الباقوري شرق ترعة الإبراهيمية والذي تمت توسعته وتضفيره على الجانبين بتكلفة بلغت حوالي 32 مليون جنيه للقضاء على الإختناقات المرورية بكوبري فيصل، والتي تسببها سيارات السرفيس المتجه للموقف ويوفر حوالي مسافة 300 متر للمنطقة، التي ينزل فيها الكوبري ويحول حوالي 60 % من المرور من منطقة الأزهر إلى ميدان الحرب والسلام، وكذلك ربط الناحية الشرقية بالناحية الغربية أعلى خطوط السكة الحديد ويصل عرض منزل الكوبري إلى 6.5 م وطول 230 متر وتشرف عليه وزارة الري ومقرر أن يتم الانتهاء منه في يونيو 2016.