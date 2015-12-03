ضبط 59 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر نوفمبر الماضى بالجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية، وتمكنت خلال شهر سبتمبر الماضى من ضبط 59986 مخالفة انتظار خاطئ للعديد من السيارات، و229 دراجة بخارية بدون لوحات، وتم سحب 71 رخصة لسيارات، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

وأكد المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الإدارة تشن حملات يومية بصفة مستمرة على مدار الـ24 ساعة على كافة محاور وميادين وشوارع المحافظة لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور لإلزام المواطنين بقواعد المرور، ومنع وقوع أى حوادث مرورية.