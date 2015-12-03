أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 59 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر نوفمبر الماضى بالجيزة

Google+ Print
ضبط 59 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر نوفمبر الماضى بالجيزة ضبط 59 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر نوفمبر الماضى بالجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية، وتمكنت خلال شهر سبتمبر الماضى من ضبط 59986 مخالفة انتظار خاطئ للعديد من السيارات، و229 دراجة بخارية بدون لوحات، وتم سحب 71 رخصة لسيارات، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

وأكد المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الإدارة تشن حملات يومية بصفة مستمرة على مدار الـ24 ساعة على كافة محاور وميادين وشوارع المحافظة لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور لإلزام المواطنين بقواعد المرور، ومنع وقوع أى مرورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟