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ضبط عاطلان بأسلحة خرطوش فى العامرية

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ضبط عاطلان بأسلحة خرطوش فى العامرية ضبط عاطلان بأسلحة خرطوش فى العامرية

الاسكندرية – هناء أبو العز

ضبط رجال مباحث قسم شرطة أول العامرية " حسن . ف"- 27 سنة عاطل وسابق إتهامه فى قضية مخدرات - وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع وطلقتين من ذات العيار ، وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع .
>كما ضبط رجال المباحث " محمد. ع" - 25 سنة عاطل وسابق إتهامه فى 3 قضايا " حيازة سلاح ومخدرات" - وبحوزته فرد خرطوش وطبنجة محدث صوت معدله لإطلاق الأعيرة النارية و 6 طلقات و سلاح أبيض " مطواه " أقر بحيازته لها بقصد الإتجار ..تحرر للمتهمين المحضرين اللازمين وإحالتهما الى النيابه.
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