ضبط صاحبى مستودعين باعا 37 طن دقيق فى السوق السوداء بسوهاج

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج ، إن المديرية ضبطت - بالاشتراك مع مباحث التموين وإدرة تموين دار السلام - صاحبى مستودعين باعا 37 طن دقيق فى السوق السوداء وتبين أنهما "عبد المسيح. ل. ف" و"نرمين. ف. ن" وإحاتهما إلى النيابة المختصة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح لـ "اليوم السابع" بأن المديرية حررت محضر اتهمت فيه "عبد اللطيف.أ .م " - صاحب مستودع دقيق بمركز دار السلام - بتجميع 450 بطاقة تموينية للاستيلاء على الدعم الخاص بالمواطنين .
وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح لـ "اليوم السابع" بأن المديرية حررت محضر اتهمت فيه "عبد اللطيف.أ .م " - صاحب مستودع دقيق بمركز دار السلام - بتجميع 450 بطاقة تموينية للاستيلاء على الدعم الخاص بالمواطنين .
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