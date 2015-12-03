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ضبط صاحبى مستودعين باعا 37 طن دقيق فى السوق السوداء بسوهاج

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ضبط صاحبى مستودعين باعا 37 طن دقيق فى السوق السوداء بسوهاج ضبط صاحبى مستودعين باعا 37 طن دقيق فى السوق السوداء بسوهاج
قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج ، إن المديرية ضبطت - بالاشتراك مع مباحث التموين وإدرة تموين دار السلام - صاحبى مستودعين باعا 37 طن دقيق فى السوق السوداء وتبين أنهما "عبد المسيح. ل. ف" و"نرمين. ف. ن" وإحاتهما إلى النيابة المختصة.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح لـ "اليوم السابع" بأن المديرية حررت محضر اتهمت فيه "عبد اللطيف.أ .م " - صاحب مستودع دقيق بمركز دار السلام - بتجميع 450 بطاقة تموينية للاستيلاء على الدعم الخاص بالمواطنين .
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