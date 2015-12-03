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استيلاء رجل أعمال ومسجل خطر على عقار وبيع وحداته بالإسكندرية

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استيلاء رجل أعمال ومسجل خطر على عقار وبيع وحداته بالإسكندرية استيلاء رجل أعمال ومسجل خطر على عقار وبيع وحداته بالإسكندرية
استعان رجل أعمال بمسجل خطر فى قضايا مخدرات، وقاما بتزوير أوراق ومستندات عقار بالإسكندرية للاستيلاء عليه وبيع وحدات سكنية به.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من المحامى "محمد.ف"، 54 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر وكيلاً عن "محمد.أ"، بقيام كل من "جابر.ر"، 40 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم دائرة قسم باب شرقى، والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا "تبديد - مبانى"، والمحكوم عليه فى جنح قسم سيدى جابر "تزوير" غيابيًا، بالحبس لمدة سنة، و"طارق.أ"، 50 سنة، مبيض محارة، مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى "هارب"، والسابق اتهامه فى 8 قضايا "مخدرات"، والمحكوم عليه فى القضية جنح قسم الدخيلة "تزوير"، حضوريًا بالحبس لمدة سنة، بالاستيلاء على عقار ملك موكله كائن 5 شارع نوح دائرة قسم شرطة باب شرقى مساحته 241 مترًا، مستخدمين مُستندات وتوكيلات مُصطنعة تُفيد ملكيتهما للعقار على خلاف الحقيقة.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه الأول بالاستعانة بالمتحرى عنه الثانى باصطناع عقود ومستندات تُفيد على خلاف الحقيقة ملكية الثانى للعقار، وقدم تلك العقود للجهات الحكومية المختلفة "شركة مياه الشرب والغاز الطبيعى" لإصباغ الصفة القانونية عليها وإمعانًا منهما فى الاستيلاء على العقار قاما ببيع وحدات سكنية لبعض الأشخاص، وتحرير عقود بيع لهم بدون وجه حق، وتم إرفاق كل المستندات المؤيدة للتحريات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بالواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم باب شرقى وجار عرض المتهمين على النيابة.

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