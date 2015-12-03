التهاب البروستاتا يسبب الحمى والوهن إعرف الأسباب والعلاج

أسباب التهاب البروستاتا

البروستاتا هى غدة تقع فى منطقة الحوض لدى الرجال بالقرب من فتحة الشرج، والبروستاتا هى المسئولة عن إفراز هرمون الذكورة لدى الرجال، وتتعرض البروستاتا للعديد من الأمراض أهمها التهاب البروستاتا.

عن أهم الأسباب التى تؤدى لمرض التهاب البروستاتا يقول الدكتور محمد الإمبابى، استشارى أمراض الذكورة والجلدية، أن التهاب البروستاتا ينشأ نتيجة الإصابة ببعض الميكروبات، التى قد تحدث نتيجة انتقال العدوى أثناء العلاقة الجنسية، أو نتيجة استعمال أدوات طبية ملوثة، كما أن تناول الكحوليات يرفع من فرص التعرض لالتهاب البروستاتا.

أعراض التهاب البروستاتا

تبعا لرأى امبابى فهناك عدة أعراض تشير إلى الإصابة بالتهاب البروستاتا لدى الرجال، أهمها الحمى الشديدة، يليها الشعور بضعف ووهن فى معظم أعضاء الجسم، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجة الحرارة.

كما أن هناك عددا من الأعراض الموضعية لالتهاب البروستاتا تتمثل فى الشعور بحرقان شديد فى البول مع كثرة مرات التبول، وفقدان الرغبة فى الممارسة الجنسية.

تشخيص التهاب البروستاتا

>عن أهم الطرق الطبية لتشخيص التهاب البروستاتا ينصح إمبابى بضرورة سحب عينة من البول لتحديد نوع العدوى، وانتقاء المضاد الحيوى المناسب لها.