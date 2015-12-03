الليزر يعالج آثار حب الشباب ولا يعالج السبب

أسباب حب الشباب

حب الشباب من مشاكل البشرة المنتشرة وخاصة فى مرحلة البلوغ .

عن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بحب الشباب تقول هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن هناك العديد من الاسباب التى تقف وراء التعرض لمشكلة حب الشباب تأتى على رأسها العوامل الهرمونية والحالة النفسية وطبيعة البشرة نفسها.

طرق علاج حب الشباب

أما عن أهم الطرق المتبعة لعلاج حب الشباب فتؤكد هديل أن هناك العديد من الوسائل الناجحة لعلاج حب الشباب، منها العلاج بالدهانات الموضعية والأقراص التى تأخذ عن طريق الفم، والتى تعمل على الحد من الإفرازات الدهنية بالبشرة.

علاج حب الشباب بالليزر

فى السنوات الأخيرة روجت بعض مراكز التجميل عن استخدام أشعة الليزر لعلاج حب الشباب، وعن تلك الطريقة العلاجية تقول هديل جهاد أن أشعة الليزر لا تعد من الوسائل العلاجية لحب الشباب.

>موضحه أن الدور الذى تلعبه تلك الأشعة لا يتجاوز كونها وسيلة لعلاج آثار حب الشباب على البشرة، وليست طريقة لعلاج حب الشباب بحد ذاته.

>بالتالى فدور أشعة الليزر يأتى فى المرحلة الأخيرة لعلاج حب الشباب، وبعد تحديد السبب وتوقف نمو حب الشباب.

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