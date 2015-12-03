محمد السويدى: عرضنا على الرئيس معوقات الاستثمار.. والسيسى وعد بإزالتها

قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال لقائه اليوم الخميس بوفد من رجال الأعمال على إزلة جميع المعوقات التى تقف أمام المستثمرين.

وأضاف السويدى، أن رجل الأعمال عرضوا خلال الاجتماع المعوقات التى تواجههم مع الهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أنه وعد بحل جميع هذه الخلافات.

وأشار السويدى إلى أن الرئيس طمأن المستثمرين على استثمارتهم فى مصر، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم من أجل تنمية هذه الاستثمارات، بهدف توفير فرص عمل والقضاء على البطالة.

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