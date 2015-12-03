أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد السويدى: عرضنا على الرئيس معوقات الاستثمار.. والسيسى وعد بإزالتها

Google+ Print
محمد السويدى: عرضنا على الرئيس معوقات الاستثمار.. والسيسى وعد بإزالتها محمد السويدى: عرضنا على الرئيس معوقات الاستثمار.. والسيسى وعد بإزالتها
قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال لقائه اليوم الخميس بوفد من رجال الأعمال على إزلة جميع المعوقات التى تقف أمام المستثمرين.

وأضاف السويدى، أن رجل الأعمال عرضوا خلال الاجتماع المعوقات التى تواجههم مع الهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أنه وعد بحل جميع هذه الخلافات.

وأشار السويدى إلى أن الرئيس طمأن المستثمرين على استثمارتهم فى ، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم من أجل تنمية هذه الاستثمارات، بهدف توفير فرص عمل والقضاء على البطالة.

- فرج عامر: الرئيس طمأن رجال الأعمال "مفيش تأميم على الشركات ومقدرس اعمل كده"
>

- السيسى لرجال الأعمال:لايوجد أى سبب يجعلكم خائفين من الاستثمار فى مصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»