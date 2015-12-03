رئيس الشركة المنتجة لـ"السوفالدى المصرى": طرح "داكلانورك" الأسبوع المقبل

تقرر لأول مرة في مصر طرح الجيل الثانى من عقار"داكلانورك"- لعلاج فيروس "سى" المنتج بأيدى مصرية - بالصيدليات والمراكز الطبية الأسبوع المقبل، بعد تسجيله واعتماده رسميا من وزارة الصحة، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسيير على مرضى الكبد غير القادرين.

أعلن ذلك المهندس السيد الهنداوى رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة للسوفالدى المصرى خلال مؤتمر صحفى اليوم، للكشف عن العقار الجديد، بحضور خبراء الكبد فى مصر.

>وأكد الهنداوى طرح 30 ألف عبوة من العقار الجديد الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الشركة كان لها السبق في تخفيض سعر العقار الجديد، ليصل سعر العبوة الواحدة إلى 200 جنيه فقط، بحيث يكون فى متناول جميع المرضى غير القادرين، والذين يقدر عددهم بنحو 15 مليون مريض وفقا للإحصائيات.

وأوضح الهنداوى أن المنتج المصرى الجديد يفتح الأمل أمام ملايين المصريين، حيث يرفع نسب الشفاء من المرضى إلى 100% عند إستخدامه كعلاج مكمل مع عقار سوفولانورك المصري ويتفادي كل الأعراض الجانبية والإنتكاسات التي ظهرت في العلاجات والبروتوكولات السابقة.

>وأضاف الهنداوي أن الجيل الثاني لعلاج فيروس " سي " سوف يساهم بفاعلية في تقليص مدة العلاج ل3 اشهر فقط وهو ما اكدته نتائجح التجارب العلمية.

ووجه الهنداوي الشكر لوزارة الصحة المصرية التى قدمت التسهيلات لإنتاج العقار الجديد بأيدى مصرية خالصة فى أسرع وقت ممكن، ليكون فى متناول المرضى قبل نهاية العام الجارى.