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مي عزالدين تشارك في سباق دراما رمضان 2016 بمسلسل «وعد»

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مي عزالدين تشارك في سباق دراما رمضان 2016 بمسلسل «وعد» مي عزالدين تشارك في سباق دراما رمضان 2016 بمسلسل «وعد»

مي عز الدين

أكدت الشركة المنتجة لمسلسل «وعد»، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عزالدين، مشاركة العمل في سباق دراما رمضان 2016 بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الفنية والإنتاجية مع المخرج إبراهيم فخر خاصة أن المسلسل سيحمل العديد من المفاجآت الدرامية من حيث القصة ومواقع التصوير.

وأوضحت الشركة، أن ما ردده البعض حول تأجيل المسلسل أو عدم تصويره غير صحيح على الإطلاق ولا يستند لأي معلومات موثقة.

وأشارت شركةO3 ، أن علاقتها بالكاتب أيمن سلامة أكثر من ممتازة والتعاون بينه وبين الشركة موصول ومستمر ولا توجد أي خلافات تُعيق التعاون، والشركة تعمل معه على عدة أعمال درامية سيجري الاختيار من بينها ليكون ضمن الخطة الإنتاجية للشركة لعام 2017.

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أونا

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