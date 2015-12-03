الحمد الله: الحكومة الفلسطينية تتواصل مع أحرار العالم لإنهاء الاحتلال الغاشم

>أكد رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله الحكومة تتواصل مع أحرار العالم من الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الاحتلال الغاشم لأبناء شعب فلسطين.

جاء ذلك فى الاحتفال باليوم الوطنى لإسبانيا بحضور القنصل العام الإسبانى خوان خوسيه اسكوبار والذى اقيم اليوم الخميس برام الله بحضور العديد من الشخصيات وسفراء من دول العالم.

وقال الحمد الله إنه فى ظل استمرار انتهاكات إسرائيل وسياستها فى هدم البيوت والمنشآت السكنية والتهجير القسرى خاصة فى المناطق "ج" والتجمعات البدوية، وتصاعد حملة الاعتقالات بحق أبنائنا، فإننا نسعى جاهدين لتوسيع الشراكة والتعاون الإستراتيجى والبناء مع الدول الصديقة والشقيقة ومع أحرار العالم لدعم توجه قيادتنا الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لكافة المنابر والمحافل الدولية فى توفير الحماية الدول لأبناء شعبنا ولإعمال القرارات الدولية الخاصة بفلسطين وضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الحمد الله إن القضية الفلسطينية عاشت فى ضمير ووجدان الشعب الإسباني، موضحا أن إسبانيا اليوم تدعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى المحافل الدولية وتساهم فى وضع ركائز دولة فلسطين وتطوير قدرات مؤسساتها.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطنى لإسبانيا هو احتفال وأحياء أيضا للأواصر التاريخية المميزة التى ربطت أسبانيا وفلسطين وشعبيهما عبر التاريخ.