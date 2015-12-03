أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحمد الله: الحكومة الفلسطينية تتواصل مع أحرار العالم لإنهاء الاحتلال الغاشم

Google+ Print
الحمد الله: الحكومة الفلسطينية تتواصل مع أحرار العالم لإنهاء الاحتلال الغاشم الحمد الله: الحكومة الفلسطينية تتواصل مع أحرار العالم لإنهاء الاحتلال الغاشم

>أكد رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله تتواصل مع أحرار العالم من الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الاحتلال الغاشم لأبناء شعب فلسطين.

جاء ذلك فى الاحتفال باليوم الوطنى لإسبانيا بحضور القنصل العام الإسبانى خوان خوسيه اسكوبار والذى اقيم اليوم الخميس برام الله بحضور العديد من الشخصيات وسفراء من دول العالم.

وقال الحمد الله إنه فى ظل استمرار انتهاكات إسرائيل وسياستها فى هدم البيوت والمنشآت السكنية والتهجير القسرى خاصة فى المناطق "ج" والتجمعات البدوية، وتصاعد حملة الاعتقالات بحق أبنائنا، فإننا نسعى جاهدين لتوسيع الشراكة والتعاون الإستراتيجى والبناء مع الدول الصديقة والشقيقة ومع أحرار العالم لدعم توجه قيادتنا الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لكافة المنابر والمحافل الدولية فى توفير الحماية الدول لأبناء شعبنا ولإعمال القرارات الدولية الخاصة بفلسطين وضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الحمد الله إن القضية الفلسطينية عاشت فى ضمير ووجدان الشعب الإسباني، موضحا أن إسبانيا اليوم تدعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى المحافل الدولية وتساهم فى وضع ركائز دولة فلسطين وتطوير قدرات مؤسساتها.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطنى لإسبانيا هو احتفال وأحياء أيضا للأواصر التاريخية المميزة التى ربطت أسبانيا وفلسطين وشعبيهما عبر التاريخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك