كاميرون: العمل العسكرى فى سوريا سيستغرق وقتا ويتطلب صبرا ومثابرة

قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، "إن العمل العسكرى فى سوريا ضد داعش سيستغرق وقتًا، ويتطلب الصبر والمثابرة".

وأوضح كاميرون - فى تصريحات اليوم الخميس - أن "الأمر معقد وصعب ونهتم لأمر طيارينا وعائلاتهم أثناء قيامهم بهذا العمل الهام".

وتابع "كانت هناك قضية ملحة لتوسيع نطاق الضربات الجوية من العراق إلى سوريا، وأنا مسرور لرؤية هذا الدعم القوى عبر البرلمان من أعضاء ستة أحزاب سياسية مختلفة صوتت لصالح هذا الإجراء".

وكان نواب مجلس العموم البريطانى قد صوتوا، مساء أمس الأربعاء، لتأييد اقتراح رئيس الوزراء بتوسيع الحملة العسكرية البريطانية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى لتشمل سوريا بجانب العراق، وجاءت نتيجة التصويت 397 صوتًا لصالح القرار، مقابل 223 صوتًا ضده، بأغلبية 174 صوتًا.

ويذكر أن وزارة الدفاع أعلنت أن أربع طائرات شنت أولى الضربات الجوية على التنظيم فى سوريا من قاعدتها فى قبرص.