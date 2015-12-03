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الرئيس السودانى: جاهزون لإرسال 1500 عسكرى إضافى لليمن

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الرئيس السودانى: جاهزون لإرسال 1500 عسكرى إضافى لليمن الرئيس السودانى: جاهزون لإرسال 1500 عسكرى إضافى لليمن

>قال الرئيس السودانى عمر البشير إن بلاده "جاهزة" لإرسال لواء إضافى يضم 1500 عسكرى؛ للمشاركة فى استعادة الشرعية فى اليمن.

وأضاف البشير - فى لقاء خاص مع قناة (العربية) اليوم الخميس، عشية مقتل أول جندى سودانى فى تعز - أن "السودان ملتزم بمساهمة فاعلة ضمن قوات التحالف العربي، الذى تقوده حتى يحقق أهدافه".

وحول العلاقة مع إيران، أبدى الرئيس السودانى انزعاجا من التمدد الإيرانى فى المنطقة العربية، مؤكدا منع النشاط الثقافى والتبشيرى الإيرانى فى السودان، وإن كانت العلاقات الدبلوماسية ظلت قائمة.

يشار إلى أن الخارجية السودانية أعلنت - فى وقت سابق - أن مشاركة الخرطوم فى التحالف، الذى تقوده السعودية ضد ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح فى اليمن، تأتى من منطلق الحرص على عودة الشرعية اليمنية، وأمن المنطقة والسعودية.

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مصر 365

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