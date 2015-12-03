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السعودية: نأمل فى انتهاء الفراغ الرئاسى فى لبنان قريبا

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السعودية: نأمل فى انتهاء الفراغ الرئاسى فى لبنان قريبا السعودية: نأمل فى انتهاء الفراغ الرئاسى فى لبنان قريبا

قال السفير السعودى لدى لبنان على عواض عسيرى اليوم الخميس إن المملكة تدعم اقتراحا لبنانيا بتولى السياسى المارونى المسيحى سليمان فرنجية رئاسة لبنان بعد فراغ رئاسى مستمر منذ 18 شهرا.

وقال عسيرى فى مؤتمر صحفى نقله التلفزيون إن المبادرة لبنانية وليست سعودية وإن المملكة تباركها وتشجع التوصل إلى نتيجة للحوار الدائر بين القادة المسيحيين.

وردا على سؤال عما إذا كانت قد تؤيد فرنجية وهو حليف للرئيس السورى بشار الأسد وجماعة حزب الله الشيعية قال عسيرى إنه ما دام المرشح لبنانيا واختاره اللبنانيون فإنه سيحصل على مباركة السعودية بغض النظر عن انتمائه.

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