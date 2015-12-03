البنك المركزي: ارتفاع طفيف للاحتياطي النقدي الأجنبي لـ 16.4مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية بشكل طفيف بلغ نحو 7 ملايين دولار، مسجلا 16,4 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وقال مصرفيون في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن استقرار الاحتياطي النقدي رغم قيام البنك المركزي بضخ أكثر من 1,5 مليار دولار في السوق لتلبية احتياجات الاستيراد والمستثمرين الأجانب يعد مؤشرات إيجابيًا وثقة في الاقتصاد المصري.

وكان البنك المركزي قد ضخ في عطاء استثنائي أواخر الشهر الماضي مليار دولار للبنوك بهدف توفيرها لتمويل طلبات الاستيراد المعلقة ، كما قام بضخ 547 مليون دولار لسداد طلبات تحويلات كافة المستثمرين الاجانب.

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد دشناوي أن يشهد شهر ديسمبر طفرة في حجم الاحتياطي النقدي بأكثر من 2,3 مليار دولار مع تسلم مصر للدفعة الاولى من قرض ال 3 مليار دولار من البنك الدولي بواقع مليار دولار بالإضافة إلى نصف مليار دولار أخرى من البنك الإفريقي ،فضلًا عن مبلغ 800 مليون دولار حصيلة متوقعة من الطرح الأول للمرحلة الثالثة من أرض بيت الوطن للمصريين في الخارج.