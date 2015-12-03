نتحدى أنفسنا.. قبل تحدى العالم! | بقلم: عماد الدين حسين

فى ختام كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء الاحتفال بإطلاق مشروع شرق التفريعة ظهر يوم السبت الماضى، وقف مواطن ليقول للرئيس: «يا ريس نتحدى بيك العالم»، وفورا رد عليه السيسى: «لو عايزين نتحدى، نتحدى أنفسنا أولا».

أغلب الظن أن هذا المواطن يعمل فى مشروع شرق التفريعة، قد يكون مقاولا أو موظفا، وملامح وجهه وطريقة حديثه، يومها، تشير إلى أنه أحد الذين يعتقدون فعلا أننا قادرون على تحدى العالم!!.

> لا ألوم هذا المواطن إطلاقا، بل أراه مواطنا عاديا محبا لبلده جدا، لكن السؤال هو: كيف وصل إلى الاعتقاد بأننا قادرون على تحدى العالم كله؟!.

الإجابة ربما تكمن فى أن بعض وسائل الإعلام المصرية قد صورت له أننا قادرون فعلا على تحدى العالم والانتصار عليه!.

نحن دولة لها حضارة عريقة وتاريخ عظيم وأمجاد بلا حصر، لكننا الآن ــ وطبقا للواقع الأليم ــ لا نستطيع أن نتحدى العالم، أو حتى نتحدى بعض دول الإقليم.

من المهم دائما أن نرفع الروح المعنوية للمواطنين ونحدثهم عن الإنجازات القديمة وعن الانتصارات العظيمة ضد الغزاة على مر التاريخ، لكن من دون أن نؤلف قصصا كما يفعل إعلام كوريا الشمالية الذى أقنع بعض مواطنيه أن بلاده ستلعب فى نهائى كأس العالم فى البرازيل، فى حين أنها خرجت من التصفيات المؤهلة لهذه البطولة!.

ما فعله الرئيس فى رده كان مهما للغاية، وليس مهما أن يصل إلى المواطن الذى تحدث فقط، بل إلى كل من يهمه الأمر.

من المهم جدا أن نصارح الناس بالواقع والحقيقة، نحن دولة فى مرحلة انتقالية مهمة، نحاول منذ عامين الوقوف على قدمينا، فعلنا أشياء كثيرة مهمة، والدولة تبنى الآن العديد من المشروعات القومية الكبرى من ازدواج قناة السويس إلى شرق التفريعة وما بينهما من استصلاح للأراضى وشق الطرق ومحاولات السيطرة على الأسعار.

وفى المقابل نحن دولة تعانى من كثافة سكانية عالية جدا، وموارد محدودة، وعجز هائل فى الموازنة، وتعليم متخلف وصحة متردية، ومرافق وخدمات متهالكة، ونعتمد على مساعدات الأشقاء والأصدقاء بصورة كبيرة.

كل ما سبق لا يجعلنا قادرين على تحدى العالم، بل للأسف يجعلنا نراعى هذا العالم كثيرا ونحن نتخذ بعض القرارات!!.

نعم نتحدى أى دولة فى العالم إذا تدخلت فى شئوننا أو مست كرامتنا، لكن أن نتحدى العالم فهذا كلام لا يصح أن نردده الآن حتى نقف على أقدامنا، ونصبح قادرين ــ على الأقل ــ على الاعتماد على أنفسنا فى أشياء كثيرة. نحن الآن نستورد معظم غذائنا ودوائنا وسلاحنا، بل إن إثيوبيا صارت تهددنا بمياه نهر النيل التى لا نملك غيرها لنشرب ونزرع!. إذًا كل المعطيات السابقة تدفعنا لنكون متواضعين ونحن نتحدث عن التحدى.

الزملاء والأصدقاء فى وسائل الإعلام ينبغى أن يعرفوا الفرق الدقيق بين ضرورة رفع الروح المعنوية للناس ودفعهم لحب بلدهم، وبين المبالغات والتهويل والتضخيم فى قصص وحكايات تدفع البعض ــ مثل هذا المواطن المسكين ــ للاعتقاد بأننا قادرون فعلا على تحدى العالم بأكمله.

نحن لا نحتاج إلى تحدى العالم، بل إلى التعاون معه والاستفادة من كل تجاربه وخبراته، ونحتاج ــ كما قال السيسى بصدق وهو يرد على المواطن بكل أدب وحسم ــ أن نتحدى أنفسنا. على كل شخص منا وهو «يتعنتر» أن يؤدى عمله أولا، وأن ينتج وأن يعرف حقيقة وضع بلدنا ومواردنا وإمكانياتنا مقارنة بالآخرين. لو فعلنا ذلك فربما نكون قد بدأنا السير على الطريق الصحيح.