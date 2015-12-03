أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

استمرار تعاون المبادرة الشعبية والنيابة الإسبانية في قضية «أموال حسين سالم»

Google+ Print
استمرار تعاون المبادرة الشعبية والنيابة الإسبانية في قضية «أموال حسين سالم» استمرار تعاون المبادرة الشعبية والنيابة الإسبانية في قضية «أموال حسين سالم»

إبراهيم أبو الروس ودانيال كمبوس

شدد المستشار الإعلامي معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال المنهوبة، على استمرار تحركات منسق المبادرة في إسبانيا المهندس أبراهيم أبو الروس ومعاونيه منذ عام يونيو 2011 وحتى الآن، حيث يتواصل حاليًا المهندس إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة مع دانيال كمبوس رئيس النيابة الإسبانية التي تتولى التحقيق في اتهام الهارب حسين سالم بغسيل الأموال، مشيرًا أن تحرك المبادرة في هذا الشأن كان وراء طلب حسين سالم التصالح حاليًا مع المصرية.

وأضاف صلاح الدين، أن حوارات مطولة دارت بين أبو الروس وكمبوس حيث طالب رئيس النيابة الإسبانية في البداية أن تقوم المبادرة بتوصيل نداء إلى الحكومة المصرية والجهات الرسمية المختصة في مصر بسرعة إمداده بالمستندات واللآحكام التي تدين حسين سالم، كما طلب تحديدًا إمداده بنسخة رسمية من الحكم الصادر ضد حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجده في سبتمبر 2014 من محكمة جنايات الإسكندرية الذي قضى بسجن حسين سالم ونجله ونجلته 10 سنوات لكل منهما في قضية فساد.

وأضاف صلاح الدين، أنه عندما لم تقم الجهات المختصة لعدم وجود جهة واحدة تتولى الأمر قامت المبادرة بإمداد النيابة الإسبانية بما طلبته حيث قامت المبادرة بإمدادها بصورة رسمية من الحكم الصادر ضد حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة في سبتمبر 2014 من محكمة جنايات الإسكندرية الذي قضى بسجن حسين سالم ونجله ونجلته 10 سنوات لكل منهما في قضية فساد، كما أمدت المبادرة رئيس النيابة الإسبانية بمستندات أخرى لن تعلن عنها، واكد رئيس المبادرة أن امتناع المبادرة عن أصدار أية بيانات في هذا الشأن على مدى شهور باستثناء خبر أول لقاء بين إبراهيم أبو الروس و دانيال كمبوس رئيس النيابة الإسبانية التي تتولى التحقيق في إتهام الهارب حسين سالم بغسيل الأموال ساعد كثيرًا فى السرية، مما آدى إلى إعادة فتح التحقيق في قضية غسيل الأموال ضد حسين سالم.

وأشار أن ما تم تجميده لحسين سالم هو اموال تقدر بـ 34 مليون يورو في إسبانيا و200 مليون دولار فى سويسرا و100 مليون دولار في دول الاتحاد الأوروبي وسيارات وعقارات تقدر بـ 60 مليون دولار في إسبانيا لكن أمواله في أمريكا وهونج كونج وبعض الجزر لم تجمد وهي الأكثر مما تم تجميده.

و أكمل صلاح الدين أن رئيس النيابة الإسبانية، أكد خلال اللقاءات تقديره واحترامه لجهود المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، كما أشاد بالتعاون المستمر بين المبادرة والنيابة العامة الإسبانية.

وأكد صلاح الدين، رئيس المبادرة، ترحيبه بتصريح المستشار أحمد الزند، وزير العدل الذي أن قال فيه ان التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم أوشك على الانتهاء وأن الرئيس عبدالفتاح يريد 10 مليار جنيه للتصالح مع حسين سالم، مضيفًا أن سالم لو دفع هذا المبلغ لخزينة الدولة بإجراءات قضائية وقانونية سترحب المبادرة بذلك، مشددًا أن المبادرة لاحقت حسين سالم منذ يونيو 2011 حتى الآن من خلال رفع دعاوى قضائية شعبية بمساعدة 2 من المحامين الإسبان المتطوعين هما خافيير خوسيه جارسيا وماتيو فورتوناتي.

وكذلك الضغط الإعلامي وتنظيم 8 مظاهرات بمدريد والالتقاء عدة مرات مع نائب وزير العدل ماريا كونترارس، وكذلك عدة لقاءات مع دلوروس دلجادو ممثلة النيابة الإسبانية في قضية حسين سالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»