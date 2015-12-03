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إحالة 7 أطباء للتحقيق بسبب عدم تواجدهم فى مستشفى القصير العام

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إحالة 7 أطباء للتحقيق بسبب عدم تواجدهم فى مستشفى القصير العام إحالة 7 أطباء للتحقيق بسبب عدم تواجدهم فى مستشفى القصير العام

>إحال اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير 7 أطباء وفنين اشعه وموظفين سويتش وعامل بمستشفي القصير المركزي لعدم تواجدهم في عملهم خلال زيارته المفاجئة للمستشفى اليوم .

وشملت اللواء يوسف الشاهد قسم الإستقبال ثم أطلع على دفتر دخول وخروج المرضى ، وتفقد معمل التحاليل و أطمأن على سير العمل و مدى كفاءة الأجهزة الجديدة بالمعمل وتفقد قسم الغسيل الكلوى وزار مدرسة التمريض.
>و شدد رئيس مدينة القصير خلال زيارته لمدرسة التمريض بضرورة إلتزام الطلاب بالحضور وعقاب غير الملتزمين طبقاً للوائح الجديدة .

وبالإطلاع على سجلات الحضور و الإنصراف الخاصة بالأطباء و العاملين وهيئة التمريض ، تبين لـ"الشاهد "عدم تواجد 7 أطباء و 2 فنى أشعة و عامل و 2 موظف سويتش ، فأمر مدير الإدارة الصحية و مدير المستشفى بتحويلهم للشئون القانونية للتحقيق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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