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قافلة طبية للكشف على 1100 مواطن وعلاج 730 رأس ماشية بقرية دلجا بالمنيا

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قافلة طبية للكشف على 1100 مواطن وعلاج 730 رأس ماشية بقرية دلجا بالمنيا قافلة طبية للكشف على 1100 مواطن وعلاج 730 رأس ماشية بقرية دلجا بالمنيا
نظمت جامعة المنيا، قافلة طبية وبيطرية وزراعية بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس، لخدمة أبناء القرية.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أنه تم الكشف على 1100 مواطن فى جميع التخصصات الباطنة والأسنان وتنظيم الأسرة والنساء والأطفال، كما تم تحويل بعض الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعى بالمنيا، بالإضافة إلى توقيع الكشف على 730 من رؤوس الأغنام والأبقار، وتحصينها وإجراء بعض العمليات الجراحية لبعض الحيوانات.

من جانبه، أشار الدكتور عادل عبد الله عبد الغنى وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ومنسق عام القوافل بالجامعة، إلى أنه أقيمت ندوة زراعية مع المهندسين الزراعيين والاستشاريين والمزارعين للتعرف على الخدمات التى يمكن أن تقدمها جامعة المنيا للمزارعين، مضيفًا أنه سوف تستمر هذه القوافل الخدمية خلال هذا العام الدراسى لباقى المراكز، وستصل لباقى القرى المحرومة بالمحافظة.

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مصر 365