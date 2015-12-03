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عبير تقبية نائبة منيا القمح: "البطالة والعدالة الاجتماعية" أهم أولوياتى

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عبير تقبية نائبة منيا القمح: "البطالة والعدالة الاجتماعية" أهم أولوياتى عبير تقبية نائبة منيا القمح: "البطالة والعدالة الاجتماعية" أهم أولوياتى
أكدت الكاتبة الصحفية عبير تقبية نائبة دائرة منيا القمح بالشرقية، أنها ستعمل على تنفيذ برنامجها الانتخابى الذى طرحته خلال مشوار ترشحها، معربة عن شكرها لأهالى الدائرة الذين وقفوا بصف المرأة ودعموها، وتعد بأنها ستكون على قدر هذه المسئولية.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامجها يرتكز على عدد من النقاط، أهمها العدالة الاجتماعية عن طريق توفير كل الاحتياجات اليومية للمواطنين دون معاناة، وحل مشكلة البطالة عن طريق الاتصال بكل المسئولين بقطاعات الأعمال (الحكومى والخاص) وإيجاد فرص عمل بالحكومة لذوى الإعاقة والمرأة المعيلة.

وأشارت إلى أهمية توفير الرعاية الصحية عن طريق وجود تنسيق مع كل المستشفيات الحكومية والخاصة، لتقديم كل الخدمات الطبية بشكل آدمى لأهالى الدائرة وبدون تمييز، والاهتمام بالفلاح عن طريق السعى لتوفير الكيماوى.

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