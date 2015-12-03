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افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى لقسم جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة

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افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى لقسم جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى لقسم جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة
افتتحت اليوم فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة المنصورة وتستمر فعالياته حتى غدا.

حضر الافتتاح، الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، والدكتور محمد عز الدين عبد الرؤوف رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، والدكتور نور الدين نعمان جويلى رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

ويناقش المؤتمر 36 بحثا علميا مقدما من الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية.

وحاضر بالمؤتمر مجموعة من المحاضرين الأجانب وأساتذة كليات الطب المصرية، ومن أبرز المحاضرين 3 خبراء أجانب، اثنان من الولايات المتحدة الامريكية ( جامعة اوهايو) (البروفيسور خوان كريستانيللو رئيس قسم جراحة القلب بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة، والبروفيسور فينسينت بومبيللى رئيس قسم أمراض القلب التداخلية بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة، إلى جانب البروفيسور حمدى عوض رئيس قسم أمراض تخدير جراحة القلب بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة، والخبير الايطإلى كاليفيورى).

وتم خلال المؤتمر عرض خبرات ومحاضرات متنوعة فى جراحة القلب والصدر من أساتذة الجامعات المصرية ومنها (جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر وطنطا وأسيوط ومستشفيات القوات المسلحة ومركز قلب أسوان ومعهد القلب القومى).

وناقش المؤتمر الحديث فى جراحات القلب المفتوح وهو جراحة التدخل المحدود فى جراحات القلب عن طريق فتحة صدرية صغيرة لا تتجاوز 8 سم وكذلك استخدام جراحة القلب النابض بدون استخدام ماكينة القلب الصناعى وهى من التقنيات الحديثة فى جراحات القلب المفتوح وكذلك استخدام منظار الصدر التداخلى فى جراحة الصدر وايضا القسطرة التداخلية فى تركيب دعامات الشريان الاورطى.

وأشار الدكتور نور الدين نعمان أن المؤتمر يعمل على تبادل الخبرات لرفع معاناة مرضى القلب والصدر فى ظل التعاون الوثيق بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعة والقوات المسلحة ونحن على خطوات قليلة من افتتاح مركز جراحة القلب والصدر والذى أنشىء على مساحة 1000 متر مربع ومكون من 10 أدوار ويحتوى ععلى 8 غرف جراحة عمليات قلب وصدر و5 غرف عمليات جراحة الأوعية الدموية ودور كامل للعناية المركزة تضم 36 سرير و100 سرير لاقامة المرضى.

وأضاف أن القسم يقدم خدمات طبية فى جراحة القلب والصدر لمحافظات الدلتا ويقوم القسم بعمل 500 حالة قلب مفتوح سنويا، بالإضافة إلى جراحات الصدر والتى تعمل على تخفيف آلام المرضى والعيش بصورة طبيعية.

وقدم الدكتور محمد عز الدين الشكر لجامعة المنصورة على تنظيم واستضافة المؤتمر الثانى لقسم جراحة القلب والصدر، والذى يخدم العديد من المرضى بالمحافظات المختلفة، كما تعمل هذه المؤتمرات على تبادل الخبرات المتميزة والاضطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم فى جراحات القلب والصدر، كما تعد المؤتمرات فرصة كبيرة لتدريب شباب الأطباء على مزيد من الجراحات الدقيقة.

ووجه الدكتور السعيد عبد الهادى التحية والشكر لجميع الحاضرين والمشاركين بهذا المؤتمر، والذى يعد نقطة تواصل بين خبرات الأطباء من مختلف العالم، كما أكد أن المؤتمر الثالث سيتم انعقاده داخل مركز جراحة القلب والصدر الجديد.

وأكد الدكتور محمد القناوى أن قسم جراحة القلب والصدر من الأقسام التى تعمل بكفاءة وتقدم الكثير من الخدمات الطبية ليس على مستوى المحافظة، ولكن على مستوى محافظات الدلتا، كما أكد أن لدينا خطة طموحة لتشغيل مركز جراحة القلب والصدر وسيتم افتتاحه خلال نهاية عام 2016 م، وسيتم الإنتهاء من انشاءات المركز الطبية الثلاثة خلال نهاية عام 2016 م أيضا لاضافة هذه المراكز الجديدة إلى المنظومة الطبية.

وأضاف القناوى، أن الجامعة تعمل على تطوير المنظومة الطبية داخل المستشفيات بجامعة المنظومة لإيجاد مكانة متميزة على مستوى والوطن العربى من خلال استراتيجية ومصر اليوم تستكمل خارطة الطريق باختيار نواب مجلس النواب ومصر ستشهد انطلاقة كبية خلال الفترة المقبلة ولن نتقدم إلا بالعمل وبالجهود المخلصة لكل شخص فى موقعه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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