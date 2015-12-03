بالصور.. محافظ السويس يفتتح بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية والمشى

افتتح اللواء العربى السروى محافظ السويس، بطولة الجمهورية "لاختراق الضاحية والمشى" للأعمار السنية المختلفة، وبدأت المنافسات اليوم الخميس، من خلال سباق اختراق الضاحية، ويبدأ اليوم التالى الجمعة فى تمام الساعة 8 صباحًا، وتقام مسابقة المشى بكورنيش السويس الجديد.

ويشارك فى هذه الدورة أندية 17 محافظة على مستوى الجمهورية منها أندية "الأهلى ـ الزمالك ـ الإسماعيلى ـ الشرطة ـ م السويس ـ سموحة ـ الترسانة ـ الاتحاد السكندرى"، وتستمر هذه الدورة لمدة يومين متتاليين، وتعد هذه البطولة هى المرة الرابعة التى تقام على أرض محافظة السويس، والأولى بعد ثورة 25 يناير 2011.

حضر الافتتاح دكتور وليد عطا رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد العربى وعضو الاتحاد الأفريقى ودول البحر المتوسط، وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة، ويوسف نعمان رئيس اللجنة العليا للحكام وأمل محمود رئيس منطقة ألعاب القوى بالسويس، وعدد من أعضاء الاتحاد المصرى لألعاب القوى، ووكيلا مديرية الشباب والرياضة.



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