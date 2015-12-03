محاكمة 27 مسلما فى السودان بتهمة الردة

مثل 27 سودانيا مسلما أمام محكمة فى جنوب الخرطوم بالسودان بتهمة الردة التى تصل عقوبتها إلى الاعدام فى حال إدانتهم وفق ما افاد محاميهم الخميس.

وقال المحامى أحمد على احمد أن هؤلاء الرجال ينتمون إلى "القرآنيين" أو الطائفة القرآنية وهى مجموعة صغيرة تعترف بالقرآن كمصدر وحيد للتعاليم الدينية الاسلامية وللتشريع وترفض أى نصوص أخرى.

وقال المحامى "بدأت محكمة الكلاكلة (جنوب الخرطوم) فى محاكمة 27 متهما قدموا لها بموجب المادة 126 من القانون الجنائى السودانى الذى يعاقب الردة عن الإسلام موضحا انهم يواجهون عقوبة الاعدام فى حال ادانتهم بموجب قوانين الشريعة الاسلامية المطبقة فى السودان منذ عام 1983. وأشار المحامى إلى أنه وجهت اليهم كذلك بموجب المادتين 69 و77 تهم الاخلال بالسلامة العامة والازعاج العام.

وقال احمد أنه تم اعتقال خمسة منهم فى سوق فى منطقة مايو جنوب الخرطوم وهم يتحدثون للناس عن قناعاتهم بالايمان بالقرآن وعدم الاعتراف بالسنة والأحاديث النبوية. واوقف الباقون فى اليوم التالى للأسباب نفسها. يتفق المسلمون السنة والشيعة على أن السنة النبوية وتراث السلف مصدر من مصادر تعاليم وقوانين الاسلام.

بدأت المحكمة جلساتها الاحد الماضى واستمعت خلال اربع جلسات للتهم التى وجهها الادعاء بحقهم. وستعاود المحكمة جلساتها الثلاثاء القادم فى الثامن من ديسمبر.

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