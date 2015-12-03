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وزير النقل يبحث مع شركة إيطالية مشروع تحديث المقطورات ونظام الأمان بها

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وزير النقل يبحث مع شركة إيطالية مشروع تحديث المقطورات ونظام الأمان بها وزير النقل يبحث مع شركة إيطالية مشروع تحديث المقطورات ونظام الأمان بها

خلال لقاء وزير النقل بممثلي الشركة

التقى الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، ممثلي شركة تكنوكار الإيطالية لمناقشة المشروع المقدم من الشركة لتحديث المقطورات ونصف المقطورات، وحضر اللقاء الدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الجانب الإيطالي نظم تحديث المقطورات ونظام الأمان بها في العديد من الدول الأوروبية بما يساهم في تقليل الحوادث وإمكانية دراسة تطبيق ذلك في ، بما يتلاءم مع نظام الحمولات المسموح بها للمقطورات ومنظومة الطرق في مصر.

وأوضح الجيوشي، أنه سيتم إدخال نظام “ITS” وسيتم إلزام المقطورات بالحمولات المقررة، وأن كل ذلك في إطار خطة الوزارة للحد من الحوادث على الطرق.

وفي ختام الاجتماع، قال الوزير إنه سيتم دراسة العرض وأن الهدف هو تحقيق وتطوير منظومة الأمن والسلامة للمواطنين مع الوضع في الاعتبار تكلفة تركيب هذا النظام وكيفية تمويل حصول مصر عليه.

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