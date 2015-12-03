صور| وزير الصحة يعنف مدير مستشفى القاهرة الجديدة بسبب «الإهمال والنظافة»

عنف الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، خلال جولته التفقدية لمستشفى القاهرة الجديدة، صباح الخميس، مدير المستشفى، بسبب الإهمال وسوء استغلال الإمكانيات المادية والبشرية بالمستشفى وعدم التزام أطباء المستشفى بأساليب مكافحة العدوى.

لاحظ وزير الصحة، سوء توزيع الفريق الطبى بالمستشفى القاهرة الجديدة، حيث وجد زيادة فى أعداد الأطباء ونقص فى التمريض، بالإضافة إلى عدم وجود أمكان لحفظ الأدوية بصيدلية المستشفى، وضعف مستوى النظافة.

واكتشف وزير الصحة والسكان، أن جهازى الأشعة المقطعية والعادية لا يعملان منذ حوالى 4 أشهر، إضافة إلى أن أحد أجهزة التعقيم معطل، فضلاً عن وجود أماكن كثيرة غير مستغلة بالمستشفى.

وانتقد وزير الصحة خلال جولته فى أقسام المستشفى،طريقة التسجيل الطبى للمرضى فى أقسام الاستقبال والطوارئ وتحويل بعض غرف المرضى فى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى إلى مكاتب إدارية،

واستجاب الوزير لمطالب بعض الأطباء والتمريض المنتدبين داخل المستشفى منذ عدة سنوات، بنقلهم “نقلاً كاملاً”، وطلب من مدير المستشفى بإعداد قائمة بأسمائهم للموافقة على ذلك. ووجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان بإعداد خطة عاجلة لرفع كفاءة مستشفى القاهرة الجديدة،

وأشارالدكتورعماد الدين، إلى ضرورة دراسة الموقف الإنشائى للمستشفى وإمكانية التوسع الأفقى والرأسى بها، وزيادة عدد غرف العمليات، وتركيب جهاز أشعة مقطعية جديد، وتزويد المعامل بأجهزة جديدة، كما وجه بإدخال جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية إلى المستشفى، وزيادة عدد التمريض.