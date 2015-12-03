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«السهروردي» سيد الوقت الذي يمثل مصر في مهرجان المسرح العربي بالكويت

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«السهروردي» سيد الوقت الذي يمثل مصر في مهرجان المسرح العربي بالكويت «السهروردي» سيد الوقت الذي يمثل مصر في مهرجان المسرح العربي بالكويت

لقطة من مسرحية  ” سيد الوقت “

عبر الفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته باختيار العرض المسرحي ” سيد الوقت “، لفرقة “الغد”، لتمثيل في مسابقة مهرجان المسرح العربي، والمقرر انطلاق فعالياته في الـ 10 من يناير 2016م  بدولة الكويت، وذلك للتنافس على جائزة الدكتور سلطان القاسمي، لأفضل عرض مسرحي  للعام .

وينتج ” سيد الوقت “، مسرح الغد، التابع للبيت الفني للمسرح، و تتناول الوقائع التي حدثت للفيلسوف المتصوف ” شهاب الدين السهروردي”.

العرض بطولة: وائل إبراهيم، سامية عاطف، تامر نبيل، معتز السويفي، محمود الزيات، صلاح ، حسن عبدالله، حازم عبدالقادر، زياد إيهاب “، وغناء ” فارس “، ورقص تعبيري ” رشا الوكيل، رقص مولوية شبراوي “، وديكور وأزياء نادية المليجي،  ورؤية موسيقية شريف الوسيمي، وتصميم حركي رجوى حامد، ومن تأليف فريد أبوسعدة، وإخراج ناصر عبدالمنعم.

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