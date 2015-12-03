«بوضوح» و«واحد من الناس» يتصدران البرامج في تقرير «أبسوس» لأعلى نسبة مشاهدة

كتبت : إنجي لطفي

حصل برنامج ” بوضوح”، المذاع على قناة الحياة، على المركز الأول كأعلى نسبة مشاهدة بالبرامج اليومية، كما حصد برنامج ” واحد من الناس “، اوالذي يذاع على ذات القناة على المركز الأول كأعلى نسبة مشاهدة للبرامج الأسبوعية للشهر الثاني على التوالي، وذلك حسب تقرير شركة ” أبسوس “، العالمية المتخصصة في بحوث قياس نسب المشاهدة للقنوات الفضائية المصرية والعربية، في تقريرها الصادر عن شهر نوفمبر.

وأعرب الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن سعادته لحصول برنامج “بوضوح”، و”واحد من الناس” على المركز الأول في البرامج اليومية والأسبوعية في تقرير شركة ” أبسوس “، مما يدل على جودة المحتوى الإعلامي وتنوعه ملبيًا رغبات المشاهدين، ويؤكد على ثقة المشاهد المصري، وتفاعله مع ما يقدم من محتوى إعلامي مهني، وفقرات متنوعة ترفهية واجتماعية ولقاءات مع المسئولين وفقرة ” قول شكوتك ” ببرنامج بوضوح، بالإضافة إلى برنامج “واحد من الناس “، والذي يؤكد على دور الإعلام الهادف في دعم المواطن وإلقاء الضوء على أحلامه وأماله والاستماع إلى شكواه، ومواجهة التحديات التي تواجهه بالإضافة إلى تقديم مشروعات لتنمية المجتمع على أرض الواقع بالصوت والصورة .