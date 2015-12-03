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أليجري: تدريب يونايتد؟ لا ألتفت للإشاعات.. شهر يناير لانتقالات اللاعبين وليس المدربين

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أليجري: تدريب يونايتد؟ لا ألتفت للإشاعات.. شهر يناير لانتقالات اللاعبين وليس المدربين أليجري: تدريب يونايتد؟ لا ألتفت للإشاعات.. شهر يناير لانتقالات اللاعبين وليس المدربين

أكد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أنه سعيد بتواجده مع بطل إيطاليا وأنه لا يكترث بالتقارير الإعلامية التي رجحت خلافته للويس فان جال في تدريب مانشستر يونايتد.

وتوج المدرب الإيطالي بالثنائية المحلية في أول موسم له مع السيدة العجوز وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة وقالت تقارير صحيفة إنه سيخلف الهولندي الذي يقدم كرة قدم غير ممتعة مع فريق الشياطين الحمر.

وقال صاحب الـ48 عاما للصحفيين:"أركز على الأهداف فهي أهم من الإشاعات".

وأضاف "لدي عقدا مع الفريق حتى 2017 وأنا سعيد جدا بتدريب يوفنتوس".

وأردف "أواصل تركيزي على تحقيق أهداف مهمة هنا في النادي".

وتابع "الشهر المقبل سيكون لانتقالات اللاعبين وليس المدربين. نركز فقط على ما نريد تحقيقه هذا العام".

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فيديو اليوم السابع