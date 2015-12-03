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حوار فى الجول - فتحي مبروك: هذه هي طموحاتي مع الشرطة.. وأعرف العمل خارج الأهلي

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حوار فى الجول - فتحي مبروك: هذه هي طموحاتي مع الشرطة.. وأعرف العمل خارج الأهلي حوار فى الجول - فتحي مبروك: هذه هي طموحاتي مع الشرطة.. وأعرف العمل خارج الأهلي

بعدما كان هدفه كمدرب للأهلي هو الفوز بكل بطولة يدخلها. هل سيتغير هذا الطموح لدى فتحي مبروك بعدما غادر القلعة الحمراء وتولى تدريب اتحاد الشرطة؟

هل يعاني مبروك من العمل خارج الأهلي خاصة وأنه ظل لسنوات طويلة داخل القلعة الحمراء لا يبرحها سواء في فريق الناشئين أو حين كان يهرع لنجدة نجوم الصف الأول؟

هذه الأسئلة يرد عليها المدير الفني المخضرم في حديثه مع FilGoal.com الذي يأتي استمرارا لسلسلة الحوارات الخاصة مع مدربي الدوري المصري خلال فترة توقف النشاط المحلي نظرا لمشاركة الأوليمبي في البطولة الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل.

هذه المرة نتحدث مع المدير الفني السابق للأهلي وأحد رموز الكرة المصرية مع الراحل محمود الجوهري خلال كأس العالم 1990، فتحي مبروك.

الشرطة

"بالطبع لا أستطيع التعهد بالتتويج بالدوري مع الشرطة".

"لكني أستطيع القول، إن الهدف هو إعادة الشرطة إلى مراكز متقدمة في الدوري مثلما كان حال الفريق المواسم الماضية".

"نبحث عن مكان في المركز الرابع أو الخامس ربما في الجدول".

"وعقدي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري فقط لا غير".

"وأنا لازالت في مرحلة التعرف على الفريق واللاعبين، والتحدث معهم عن ضرورة إتمام المهمة بشكل جيد وأن يقدم الجميع المستوى اللائق".

خارج الأهلي

"عملت كثيرا خارج النادي الأهلي من قبل مع بتروجت وجمهورية شبين والشرقية ودمنهور".

"المدير الفني المحترف يستطيع التواجد في أكثر من تجربة، لا توجد لدي أي مشكلة في هذا الأمر. أنا جاهز للتحدي".

"ماذا سأفعل في مباراة الأهلي؟ لا. لا يجب الحديث عن الأهلي الآن".

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فيديو اليوم السابع

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