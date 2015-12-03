أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام في الجول - مصطفى فتحي البديل أفضل لمصر؟

Google+ Print
أرقام في الجول - مصطفى فتحي البديل أفضل لمصر؟ أرقام في الجول - مصطفى فتحي البديل أفضل لمصر؟

يجتمع اليوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع إدارة التسويق بالنادي من أجل مناقشة مسألة المدير الفني الجديد للفريق الأول.

اللجنة الفنية المسؤولة عن اختيار المدرب الجديد للزمالك كانت قد استقرت على قائمة ببعض الأسماء المرشحة إلا أن مرتضى منصور رئيس النادي أبدى اعتراضه وغضبه منها.

لجنة اختيار مدرب الزمالك لـ في الجول: قرار مرتضى يساعدنا على الوصول لاسم أفضل

وسيجتمع مرتضى منصور مع إدارة التسويق برئاسة خالد رفعت وأبدى رئيس الزمالك استعداده لرفع الميزانية حتى يتم ترشيح أسماء أفضل.

جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك كان قد رحل عن تدريب الفريق منذ أيام لتدخل القلعة البيضاء في مسلسل اختيار المدرب للمرة الخامسة خلال عام ونصف فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع