أرقام في الجول - مصطفى فتحي البديل أفضل لمصر؟

يجتمع اليوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع إدارة التسويق بالنادي من أجل مناقشة مسألة المدير الفني الجديد للفريق الأول.

اللجنة الفنية المسؤولة عن اختيار المدرب الجديد للزمالك كانت قد استقرت على قائمة ببعض الأسماء المرشحة إلا أن مرتضى منصور رئيس النادي أبدى اعتراضه وغضبه منها.

لجنة اختيار مدرب الزمالك لـ في الجول: قرار مرتضى يساعدنا على الوصول لاسم أفضل

وسيجتمع مرتضى منصور مع إدارة التسويق برئاسة خالد رفعت وأبدى رئيس الزمالك استعداده لرفع الميزانية حتى يتم ترشيح أسماء أفضل.

جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك كان قد رحل عن تدريب الفريق منذ أيام لتدخل القلعة البيضاء في مسلسل اختيار المدرب للمرة الخامسة خلال عام ونصف فقط.