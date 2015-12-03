وزير الدفاع يلتقى مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقا لاحدث النظم العالمية فى كافة الاسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات، وفتح افاق جديدة التعاون العسكرى والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لارساء دعائم الامن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التى تموج بها المنطقة، جاء ذلك خلال لقاؤه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

واشاد القائد العام بنجاح أبطال القوات المسلحة والشرطة فى تأمين الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الاولى والثانية وحماية ارادة الشعب المصرى العظيم والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم ليكتمل الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وتنطلق مصر فى مسيرة البناء والتنمية.

وأثنى القائد العام على جهود رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية خلال مواجهة موجات الطقس السئ التى تعرضت لها بعض المدن الساحلية فى الفترة الأخيرة، مؤكداً أن قدرة وكفاءة وإستعداد القوات المسلحة ستظل الركيزة الأساسية لحماية الجهود الوطنية إلى تقوم بها الدولة ومؤسساتها المختلفة نحو اعادة الاستقرار والبناء وتحقيق التنمية والرخاء والحفاظ على بقاء الدولة المصرية وصمودها فى مواجهة كافة الفتن والتحديات.

واعرب القائد العام عن اعتزازة بالجهد الذى يبذله مقاتلوالقوات المسلحة لتأمين الجبهة الداخلية واقتلاع جذور التطرف والأرهاب وحماية الحدود المصرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة اقسمو على الدفاع عن امن وسلامة الوطن وقدسية ترابة بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وادار الفريق أول صدقى صبحى حوارا مع مقاتلوا القوات المسلحة استمع فيه إلى ارائهم واستفساراتهم تجاه كل ما يدور من احداث ومتغيرات وتأثيرها على امن مصر القومى، معربا عن سعادتة لما لمسة فهم واعى لكافة التحديات التى يواجهها الوطن.

وقام الفريق أول صدقى صبحى بتكريم المتميزين من رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية تقديرا لما يبذلونه من جهد للحفاظ على امن مصر القومي.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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