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ننشر فيديو إحباط محاولة أجنبى وصديقته تهريب 4 كيلو كوكايين بمطار القاهرة

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ننشر فيديو إحباط محاولة أجنبى وصديقته تهريب 4 كيلو كوكايين بمطار القاهرة ننشر فيديو إحباط محاولة أجنبى وصديقته تهريب 4 كيلو كوكايين بمطار القاهرة
حصل "اليوم السابع" على لحظات القبض على شاب أجنبى وصديقته أثناء محاولتهما تهريب كوكايين عبر مطار القاهرة الدولى.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين وزنت 4,270 كيلو جرام لداخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بجلب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين محاولين تهريبها إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية، تم ضبطهما حال وصولهما، حيث عُثر بحوزتهما على ( أكياس بلاستيك تحوى مخدر الكوكايين وزنت 4,270 كيلو جرام) مخفاه بداخل تجويف حقيبتى السفر الخاصة بهما.

وبمواجهتهما اعترفا بجلبهما وتهريبهما للمضبوطات إلى داخل البلاد بقصد الإتجار والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


>- بالصور.. مباحث المطار تحبط محاولة عصابة دولية لإغراق البلاد بـ5 كيلو كوكايين
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مصر 365

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