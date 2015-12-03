ننشر أسماء 556 عضوًا فائزاً فى المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية

ينشر "اليوم السابع" اسماء الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس النواب وعددهم 556 عضواً منهم 436 فازوا فى الانتخابات الفردية و120 بالقائمة وهناك 13 مقعد فى اربع دوائر ببنى سويف والبحيرة والاسكندرية ستجرى الانتخابات فيها يومى 6و7 من هذا الشهر، وهى دوائر تم إيقاف الانتخابات فيها بحكم المحكمة الإدارية بسبب وجود أخطاء فى كشوف لناخبين ليصل عدد اعضاء البرلمان بعد اجراء الانتخابات فى هذه الدوائر إلى 568 عضو منتخب ويبقى تعيين الرئيس لنسبة الـ5%من عدد أعضاء المجلس وهم: 28 عضوا ليصل اجمالى الاعضاء إلى 596 عضواً.

1 سعيد حنفى شبايك البساتين القاهرة حماة الوطن

> 2أحمد الجزار البساتين القاهرة مستقل

> 3 عمرو الأشقر التبين و15 مايو القاهرة مستقل

>4 منى جاب الله الجمالية ومنشأة ناصر القاهرة المصريين الأحرار

> 5 هانى مرجان الجمالية ومنشأة ناصر القاهرة مستقل

> 6 جمال الشويخى الخليفة القاهرة مستقل

>7 محمد ماهر عبد العال الخليفة القاهرة مستقل

>8 حاتم باشات الزيتون القاهرة المصريين الأحرار

> 9 محمد عبد الغنى الزيتون القاهرة مستقل

>10 عمرو الجوهرى الساحل القاهرة مستقل

>11 أحمد زيدان الدمرداش الساحل القاهرة حماة الوطن

>12 محمد شعبان عبد العال السيدة زينب القاهرة مستقل

> 13 عمر وطنى الشرابية القاهرة المصريين الأحرار

>14 أمين مسعود الشرابية القاهرة مستقل

>15 إيهاب العمدة الشرابية القاهرة مستقبل وطن

>16 أحمد على المرج القاهرة المصريين الأحرار

>17 عيد هيكل المرج القاهرة الوفد

>18 خالد أبو طالب المرج القاهرة مستقل

> 19 اللواء على الدمرداش المطرية القاهرة مستقل

> 20 عاطف مخاليف المطرية القاهرة المصريين الأحرار

>21 وائل الطحان المطرية القاهرة مستقل

> 22 جمال الشريف المعادى القاهرة مستقل

> 23 محمد أبو حامد الوايلى والظاهر القاهرة مستقل

>24 نبيل بولس باب الشعرية والموسكى وعابدين القاهرة مستقل

>25 محمد المسعود بولاق وقصر النيل القاهرة المصريين الأحرار

> 26 خالد عبد العزيز شعبان حدائق القبة القاهرة المصرى الديمقراطى

>27 سيد فراج حدائق القبة القاهرة مصر بلدى

>28 حمدى عبد الوهاب حلوان القاهرة القاهرة مستقل

>29 دنيا عبد العزيز حلوان القاهرة القاهرة مستقل

> 30 اسماعيل نصر الدين حلوان القاهرة القاهرة مستقل

>31 رضا البلتاجى حلوان القاهرة القاهرة المصريين الأحرار

> 32 خالد عبد العزيز دار السلام القاهرة المصريين الأحرار

> 33 على عبد الونيس دار السلام القاهرة مستقل

>34 ايهاب اسكندر روض الفرج وشبرا القاهرة المصريين الأحرار

> 35 جون طلعت روض الفرج وشبرا القاهرة مستقل

>36 إبراهيم عبد العزيز حجازى شرق القاهرة القاهرة مستقل

>37 محمد الكومى عين شمس القاهرة المصريين الأحرار

> 38 يسرى الأسيوطى عين شمس القاهرة مستقل

> 39 ثروت بخيت عين شمس القاهرة مستقل

>40 إيليا ثروت باسيلى مدينة السلام والنهضة القاهرة مستقبل وطن

>41 أحمد اسماعيل مدينة السلام والنهضة القاهرة الوفد

>42 شريف الوردانى مدينة السلام والنهضة القاهرة مستقل

>43 اللواء تامر الشهاوى مدينة نصر القاهرة مستقل

> 44 حمدى بخيت مدينة نصر القاهرة مستقل

>45 كريم سالم مصر الجديدة القاهرة مستقل

>46 مدحت الشريف مصر الجديدة القاهرة مستقل

> 47 عصام فاروق مصر القديمة والمنيل القاهرة مستقل

>48 محمد العقاد مصر القديمة والمنيل القاهرة مستقل

>49 رضوان الزياتى الخانكة والخصوص القليوبية مستقبل وطن

> 50 حسن عمر الخانكة والخصوص القليوبية مستقل

>51 محمد صدقى هيكل الخانكة والخصوص القليوبية المصريين الأحرار

> 52 محمد مدينة الخانكة والخصوص القليوبية الوفد

>53 حاتم عبد الحميد القناطر الخيرية القليوبية مستقل

>54 عادل عامر القناطر الخيرية القليوبية مستقبل وطن

> 55 اللواء مصطفى كمال الدين بندر بنها القليوبية مستقل

> 56 جمال كوش بنها القليوبية مستقبل وطن

>57 مجدى عبد العزيز بنها القليوبية مستقل

>58 صلاح حسب الله شبرا الخيمة أول القليوبية الحرية

>59 محمود عطية شبرا الخيمة أول القليوبية الوفد

>60 نضال السعيد شبرا الخيمة أول القليوبية مستقبل وطن

> 61 ثريا الشيخ شبرا الخيمة ثان القليوبية مستقل

> 62 سيد موافى شبرا الخيمة ثان القليوبية مستقل

> 63 عبدالسلام محمود سيد شبرا الخيمة ثان القليوبية مستقل

>64 سمير صبحى شبين القناطر قليوبية القليوبية مستقل

>65 عبد العزيز الصفتى شبين القناطر قليوبية القليوبية مستقل

> 66 مصطفى الكمار شبين القناطر قليوبية القليوبية مستقل

67 محمد ابو زيد طوخ القليوبية مستقل

68 محمد عطية الفيومى طوخ القليوبية الحرية

69 جمال محفوظ قليوب القليوبية مستقل

>70 حسين عشماوى قليوب القليوبية الوفد

71 عاطف عبد الحميد ناصر قليوب القليوبية مستقبل وطن

> 72 محمود بسيونى الباجور المنوفية مستقل

>73 معتز الشاذلى الباجور المنوفية مستقل

>74 الدكتور سامى المشد السادات المنوفية المصريين الأحرار

>75 صابر أحمد عبد القوى أشمون المنوفية مستقل

>76 فايز ابراهيم بركات أشمون المنوفية مستقل

>77 محمود محمد الخشن أشمون المنوفية مستقل

> 78 محمود محى الدين حسن أشمون المنوفية مستقل

>79 ماجد ابو الخير بندر شبين الكوم المنوفية مستقبل وطن

>80 أسامة شرشر بندر منوف المنوفية مستقل

>81 إبراهيم خليف تلا المنوفية مستقل

>82 محمد أنور السادت تلا المنوفية الإصلاح والتنمية

>83 عبد الحميد الشيخ تلا المنوفية السلام الديمقراطى

> 84 الدكتور شديد أبو هندية شبين الكوم المنوفية الوفد

>85 اللواء أحمد مدين شبين الكوم المنوفية مستقل

> 86 أحمد رفعت قويسنا المنوفية المصريين الأحرار

> 87 عصمت زايد قويسنا السبع المنوفية مستقل

>88 هشام عبد الواحد قويسنا والسبع المنوفية مستقبل وطن

> 89 اللواء مليجى فتوح مليجى قويسنا والسبع المنوفية مستقل

> 90 أيمن معاذ منوف المنوفية مستقل

>91 عبد الحكيم شاهين منوف المنوفية مستقل رابعاً: محافظة الشرقية

> 92 السيد احمد عبد اللطيف الحسينية الشرقية مستقل

>93 خالد عبد العظيم الحسينية الشرقية مستقل

>94 رائف تمراز الحسينية الشرقية مستقل

>95 خالد بشر الزقازيق الشرقية مستقبل وطن

> 96 هانى درة أباظة الزقازيق الشرقية الوفد

> 97 إيمان سالم الزقازيق الشرقية مستقل

>98 لطفى شحاتة الزقازيق الشرقية مستقل

>99 محمد حافظ الزاهد العاشر من رمضان الشرقية الوفد

> 100 العميد ثروت سويلم أبو حماد الشرقية المصريين الأحرار

> 101 أحمد فؤاد أباظة أبو حماد الشرقية مستقل

> 102عبد الله لاشين أبو كبير الشرقية مستقبل وطن

> 103 سعيد العبودى بلبيس الشرقية مستقبل وطن

>104 فايز أبو خضرة بلبيس الشرقية الوفد

> 105 عبد الباقى تركيا ديرب نجم الشرقية مستقل

>106 علاء عبد النبى فاقوس الشرقية المؤتمر

> 107 محمد كلوب فاقوس الشرقية حراس الثورة

>108 نوسيلة أبو العمر فاقوس الشرقية مستقل

>109 الدكتور صلاح منصور كفر صقر الشرقية مستقل

>110 محمد عبد العليم كفر صقر الشرقية المصريين

>111 العقيد خالد العراقى مدينة الزقازيق الشرقية مستقل

> 112 اللواء حسن السيد مدينة الزقازيق الشرقية حماة الوطن

>113 سحر عتمان مشتول السوق الشرقية مستقل

> 114 خالد مشهور منيا القمح الشرقية مستقبل وطن

>115 عبير تقبية منيا القمح الشرقية مستقل

>116 محمد صلاح عبد البديع منيا القمح الشرقية مستقل

> 117 اللواء عصام أبو المجد ههيا والابراهيمية الشرقية مستقل

>118 محمود زايد ههيا والابراهيمية الشرقية الوفد

>119 أحمد العوضى السنبلاوين الدقهلية حماة الوطن

>120 أحمد همام السنبلاوين الدقهلية الوفد

>121 هشام الحصرى السنبلاوين الدقهلية مستقل

>122 على فتحى عساسة المنزلة والمطرية الدقهلية المؤتمر

> 123 محمد محمود العتمانى المنزلة والمطرية الدقهلية مستقل

> 124 أحمد حسين خشب أجا الدقهلية مستقل

>125 فوزى اسماعيل أجا الدقهلية مصر الحديثة

>126 إلهامى عجينة بلقاس الدقهلية مستقل

> 127 محمد عبد الرازق قرقر بلقاس الدقهلية مستقل

> 128 يسرى المغازى بلقاس الدقهلية مستقل

>129 إيناس عبد الحليم بندر المنصورة الدقهلية المصريين الأحرار

> 130 أحمد الشرقاوى بندر المنصورة الدقهلية مستقل

>131 محمد نبيل الجمل بندر المنصورة الدقهلية مستقل

>132 خالد حماد دائرة المنصورة الدقهلية الشعب الجمهورى

>133 السيد حجازى دائرة المنصورة الدقهلية مستقل

>134 محمد عقل دائرة المنصورة الدقهلية مستقل

> 135 مكرم السيد رضوان دكرنس وبنى عبيد الدقهلية الشعب الجمهورى

>136 اللواء اسامة ابو المجد دكرنس وبنى عبيد الدقهلية حماة الوطن

>137 إيهاب السلاب شربين الدقهلية مستقل

> 138 فوزى الشرباصى شربين الدقهلية مستقل

>139 توفيق عكاشة طلخا ونبروه الدقهلية مستقل

> 140 فؤاد بدراوى طلخا ونبروه الدقهلية مستقل

>141بسام فليفل طلخا ونبروه الدقهلية مستقل

>142 آمال طرابية منية النصر والكردى الدقهلية مستقل

>143 محمود نبيه منية النصر والكردى الدقهلية مستقل

>144 أسامة راضى ميت غمر الدقهلية مستقل

>145 بدوى عبد اللطيف هلال ميت غمر الدقهلية الوفد

>146 محمد المرشدى مي

شبكةعيونالإخبارية

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