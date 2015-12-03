ننشر أسماء 556 عضوًا فائزاً فى المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية

1 سعيد حنفى شبايك البساتين القاهرة حماة الوطن
> 2أحمد الجزار البساتين القاهرة مستقل
> 3 عمرو الأشقر التبين و15 مايو القاهرة مستقل
>4 منى جاب الله الجمالية ومنشأة ناصر القاهرة المصريين الأحرار
> 5 هانى مرجان الجمالية ومنشأة ناصر القاهرة مستقل
> 6 جمال الشويخى الخليفة القاهرة مستقل
>7 محمد ماهر عبد العال الخليفة القاهرة مستقل
>8 حاتم باشات الزيتون القاهرة المصريين الأحرار
> 9 محمد عبد الغنى الزيتون القاهرة مستقل
>10 عمرو الجوهرى الساحل القاهرة مستقل
>11 أحمد زيدان الدمرداش الساحل القاهرة حماة الوطن
>12 محمد شعبان عبد العال السيدة زينب القاهرة مستقل
> 13 عمر وطنى الشرابية القاهرة المصريين الأحرار
>14 أمين مسعود الشرابية القاهرة مستقل
>15 إيهاب العمدة الشرابية القاهرة مستقبل وطن
>16 أحمد على المرج القاهرة المصريين الأحرار
>17 عيد هيكل المرج القاهرة الوفد
>18 خالد أبو طالب المرج القاهرة مستقل
> 19 اللواء على الدمرداش المطرية القاهرة مستقل
> 20 عاطف مخاليف المطرية القاهرة المصريين الأحرار
>21 وائل الطحان المطرية القاهرة مستقل
> 22 جمال الشريف المعادى القاهرة مستقل
> 23 محمد أبو حامد الوايلى والظاهر القاهرة مستقل
>24 نبيل بولس باب الشعرية والموسكى وعابدين القاهرة مستقل
>25 محمد المسعود بولاق وقصر النيل القاهرة المصريين الأحرار
> 26 خالد عبد العزيز شعبان حدائق القبة القاهرة المصرى الديمقراطى
>27 سيد فراج حدائق القبة القاهرة مصر بلدى
>28 حمدى عبد الوهاب حلوان القاهرة القاهرة مستقل
>29 دنيا عبد العزيز حلوان القاهرة القاهرة مستقل
> 30 اسماعيل نصر الدين حلوان القاهرة القاهرة مستقل
>31 رضا البلتاجى حلوان القاهرة القاهرة المصريين الأحرار
> 32 خالد عبد العزيز دار السلام القاهرة المصريين الأحرار
> 33 على عبد الونيس دار السلام القاهرة مستقل
>34 ايهاب اسكندر روض الفرج وشبرا القاهرة المصريين الأحرار
> 35 جون طلعت روض الفرج وشبرا القاهرة مستقل
>36 إبراهيم عبد العزيز حجازى شرق القاهرة القاهرة مستقل
>37 محمد الكومى عين شمس القاهرة المصريين الأحرار
> 38 يسرى الأسيوطى عين شمس القاهرة مستقل
> 39 ثروت بخيت عين شمس القاهرة مستقل
>40 إيليا ثروت باسيلى مدينة السلام والنهضة القاهرة مستقبل وطن
>41 أحمد اسماعيل مدينة السلام والنهضة القاهرة الوفد
>42 شريف الوردانى مدينة السلام والنهضة القاهرة مستقل
>43 اللواء تامر الشهاوى مدينة نصر القاهرة مستقل
> 44 حمدى بخيت مدينة نصر القاهرة مستقل
>45 كريم سالم مصر الجديدة القاهرة مستقل
>46 مدحت الشريف مصر الجديدة القاهرة مستقل
> 47 عصام فاروق مصر القديمة والمنيل القاهرة مستقل
>48 محمد العقاد مصر القديمة والمنيل القاهرة مستقل
>49 رضوان الزياتى الخانكة والخصوص القليوبية مستقبل وطن
> 50 حسن عمر الخانكة والخصوص القليوبية مستقل
>51 محمد صدقى هيكل الخانكة والخصوص القليوبية المصريين الأحرار
> 52 محمد مدينة الخانكة والخصوص القليوبية الوفد
>53 حاتم عبد الحميد القناطر الخيرية القليوبية مستقل
>54 عادل عامر القناطر الخيرية القليوبية مستقبل وطن
> 55 اللواء مصطفى كمال الدين بندر بنها القليوبية مستقل
> 56 جمال كوش بنها القليوبية مستقبل وطن
>57 مجدى عبد العزيز بنها القليوبية مستقل
>58 صلاح حسب الله شبرا الخيمة أول القليوبية الحرية
>59 محمود عطية شبرا الخيمة أول القليوبية الوفد
>60 نضال السعيد شبرا الخيمة أول القليوبية مستقبل وطن
> 61 ثريا الشيخ شبرا الخيمة ثان القليوبية مستقل
> 62 سيد موافى شبرا الخيمة ثان القليوبية مستقل
> 63 عبدالسلام محمود سيد شبرا الخيمة ثان القليوبية مستقل
>64 سمير صبحى شبين القناطر قليوبية القليوبية مستقل
>65 عبد العزيز الصفتى شبين القناطر قليوبية القليوبية مستقل
> 66 مصطفى الكمار شبين القناطر قليوبية القليوبية مستقل
67 محمد ابو زيد طوخ القليوبية مستقل
68 محمد عطية الفيومى طوخ القليوبية الحرية
69 جمال محفوظ قليوب القليوبية مستقل
>70 حسين عشماوى قليوب القليوبية الوفد
71 عاطف عبد الحميد ناصر قليوب القليوبية مستقبل وطن
> 72 محمود بسيونى الباجور المنوفية مستقل
>73 معتز الشاذلى الباجور المنوفية مستقل
>74 الدكتور سامى المشد السادات المنوفية المصريين الأحرار
>75 صابر أحمد عبد القوى أشمون المنوفية مستقل
>76 فايز ابراهيم بركات أشمون المنوفية مستقل
>77 محمود محمد الخشن أشمون المنوفية مستقل
> 78 محمود محى الدين حسن أشمون المنوفية مستقل
>79 ماجد ابو الخير بندر شبين الكوم المنوفية مستقبل وطن
>80 أسامة شرشر بندر منوف المنوفية مستقل
>81 إبراهيم خليف تلا المنوفية مستقل
>82 محمد أنور السادت تلا المنوفية الإصلاح والتنمية
>83 عبد الحميد الشيخ تلا المنوفية السلام الديمقراطى
> 84 الدكتور شديد أبو هندية شبين الكوم المنوفية الوفد
>85 اللواء أحمد مدين شبين الكوم المنوفية مستقل
> 86 أحمد رفعت قويسنا المنوفية المصريين الأحرار
> 87 عصمت زايد قويسنا السبع المنوفية مستقل
>88 هشام عبد الواحد قويسنا والسبع المنوفية مستقبل وطن
> 89 اللواء مليجى فتوح مليجى قويسنا والسبع المنوفية مستقل
> 90 أيمن معاذ منوف المنوفية مستقل
>91 عبد الحكيم شاهين منوف المنوفية مستقل رابعاً: محافظة الشرقية
> 92 السيد احمد عبد اللطيف الحسينية الشرقية مستقل
>93 خالد عبد العظيم الحسينية الشرقية مستقل
>94 رائف تمراز الحسينية الشرقية مستقل
>95 خالد بشر الزقازيق الشرقية مستقبل وطن
> 96 هانى درة أباظة الزقازيق الشرقية الوفد
> 97 إيمان سالم الزقازيق الشرقية مستقل
>98 لطفى شحاتة الزقازيق الشرقية مستقل
>99 محمد حافظ الزاهد العاشر من رمضان الشرقية الوفد
> 100 العميد ثروت سويلم أبو حماد الشرقية المصريين الأحرار
> 101 أحمد فؤاد أباظة أبو حماد الشرقية مستقل
> 102عبد الله لاشين أبو كبير الشرقية مستقبل وطن
> 103 سعيد العبودى بلبيس الشرقية مستقبل وطن
>104 فايز أبو خضرة بلبيس الشرقية الوفد
> 105 عبد الباقى تركيا ديرب نجم الشرقية مستقل
>106 علاء عبد النبى فاقوس الشرقية المؤتمر
> 107 محمد كلوب فاقوس الشرقية حراس الثورة
>108 نوسيلة أبو العمر فاقوس الشرقية مستقل
>109 الدكتور صلاح منصور كفر صقر الشرقية مستقل
>110 محمد عبد العليم كفر صقر الشرقية المصريين
>111 العقيد خالد العراقى مدينة الزقازيق الشرقية مستقل
> 112 اللواء حسن السيد مدينة الزقازيق الشرقية حماة الوطن
>113 سحر عتمان مشتول السوق الشرقية مستقل
> 114 خالد مشهور منيا القمح الشرقية مستقبل وطن
>115 عبير تقبية منيا القمح الشرقية مستقل
>116 محمد صلاح عبد البديع منيا القمح الشرقية مستقل
> 117 اللواء عصام أبو المجد ههيا والابراهيمية الشرقية مستقل
>118 محمود زايد ههيا والابراهيمية الشرقية الوفد
>119 أحمد العوضى السنبلاوين الدقهلية حماة الوطن
>120 أحمد همام السنبلاوين الدقهلية الوفد
>121 هشام الحصرى السنبلاوين الدقهلية مستقل
>122 على فتحى عساسة المنزلة والمطرية الدقهلية المؤتمر
> 123 محمد محمود العتمانى المنزلة والمطرية الدقهلية مستقل
> 124 أحمد حسين خشب أجا الدقهلية مستقل
>125 فوزى اسماعيل أجا الدقهلية مصر الحديثة
>126 إلهامى عجينة بلقاس الدقهلية مستقل
> 127 محمد عبد الرازق قرقر بلقاس الدقهلية مستقل
> 128 يسرى المغازى بلقاس الدقهلية مستقل
>129 إيناس عبد الحليم بندر المنصورة الدقهلية المصريين الأحرار
> 130 أحمد الشرقاوى بندر المنصورة الدقهلية مستقل
>131 محمد نبيل الجمل بندر المنصورة الدقهلية مستقل
>132 خالد حماد دائرة المنصورة الدقهلية الشعب الجمهورى
>133 السيد حجازى دائرة المنصورة الدقهلية مستقل
>134 محمد عقل دائرة المنصورة الدقهلية مستقل
> 135 مكرم السيد رضوان دكرنس وبنى عبيد الدقهلية الشعب الجمهورى
>136 اللواء اسامة ابو المجد دكرنس وبنى عبيد الدقهلية حماة الوطن
>137 إيهاب السلاب شربين الدقهلية مستقل
> 138 فوزى الشرباصى شربين الدقهلية مستقل
>139 توفيق عكاشة طلخا ونبروه الدقهلية مستقل
> 140 فؤاد بدراوى طلخا ونبروه الدقهلية مستقل
>141بسام فليفل طلخا ونبروه الدقهلية مستقل
>142 آمال طرابية منية النصر والكردى الدقهلية مستقل
>143 محمود نبيه منية النصر والكردى الدقهلية مستقل
>144 أسامة راضى ميت غمر الدقهلية مستقل
>145 بدوى عبد اللطيف هلال ميت غمر الدقهلية الوفد
>146 محمد المرشدى مي