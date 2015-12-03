بعد كلمة السيسى بأكاديمية الشرطة.. "دولة القانون" الأكثر تداولا على تويتر

تصدر هاشتاج "دولة القانون"، موقع التواصل الاجتماعى " تويتر"، والذى احتل المرتبة الثانية، ضمن قائمة الأكثر تداولاً فى التريند المصرى على موقع التدوينات القصيرة، وذلك بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكاديمية الشرطة اليوم التى أكد فيها على مفهوم "دولة القانون".

وطالب النشطاء الرئيس السيسى بضرورة تطبيق القانون على الجميع، سواء وزراء أو رجال أعمال، كما يطبق على المواطنين العاديين.

وعلق آخر مؤكدا أن العدل هو أساس دولة القانون، كما أعاد النشطاء تغريدات لكلمة الرئيس فى أكاديمية الشرطة عبر صفحاتهم الشخصية مرة أخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال " إن الأخطاء الفردية لا يتعين تعميمها وانسحابها على جهاز الشرطة، لا سيما أن الحكومة تسعى لترسيخ دولة القانون"، وأضاف الرئيس، فى كلمته بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس أن "من يخطئ فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة سيحاسب ولا نريد فرقة بين الشعب والأمن".



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هاشتاج

- بالفيديو والصور..رسائل السيسى من أكاديمية الشرطة: علينا الحفاظ على وحدة الصف والتلاحم الوطنى.. وتفويت محاولات بث الفرقة بين الشعب وأجهزة الأمن.. ويؤكد: من أخطأ فى أية مؤسسة من مؤسسات الدولة سيحاسب