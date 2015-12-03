غلق الوحدة الصحية بمطوبس فى كفر الشيخ أسبوعا بعد العثور على ثعابين بها

قال على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن مدير الإدارة البيطرية أكد أن الثعابين الكوبرا التى عثر عليها بالوحدة المحلية لقرية "برمبال" بمركز مطوبس تخرج من مزرعة الفواكة المجاورة للوحدة الصحية، وتدخل ليلاً وتعود قبل الصباح، لأن الكوبرا لا تظهر نهاراً -على حد قوله .

وأضاف عبد الستار: فضلنا القضاء على الثعابين من خلال حقن الأطباء البيطريين لكرتونة بيض بمادة سامة "إستركين" شديدة السُّمية، لأن الثعبان الكوبرا يفضل أكل البيض، وعندما يتناول بيضة وبها السم شديد السمومة تموت.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه قرر إغلاق الوحدة الصحية، لمدة أسبوع، حتى يتم القضاء على الثعابين، مضيفاً أن مدير الإدارة البيطرية أكد أن الكوبرا لم تنتقل من المزرعة للوحدة الصحية إلا ليلاً فقط، وتعود دون الظهور نهاراً، فلن توجد مخاوف على الأهالى المترددين على الوحدة الصحية، مشيراً إلى أنه وضعت حراسة عليها حفاظًا على الأهالى، لحين تمشيط المكان، للبحث عن ثعابين أخرى.

وأوضح أنه تلقى شكوى من أهالى قرية "البراشة" التابعة للوحدة المحلية لقرية "برمبال" بمركز مطوبس فى محافظة كفر الشيخ، عن وجود ثعبانى "كوبرا" داخل الوحدة الصحية، شاهدهما الأهالى، معربين عن مخاوفهم من الثعبانين، ومنهم من امتنع من التوجه للوحدة الصحية حسب قولهم، لافتا إلى أنه انتقل إلى الوحدة الصحية بالقرية والتقى الأهالى، واستدعى مدير إدارة الطب البيطرى، ومدير الإدارة الصحية وعددا من المسئولين، وتبين بعد البحث وجود حفرتين أسفل سور الوحدة الصحية وحفرة داخل الوحدة الصحية.

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