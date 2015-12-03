سقوط موظف عقب تفكيكه ماكينة صراف آلى وتحميلها على "كارو" بالمعادى

ألقى رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على فنى بإدارة البساتين التعليمية حال قيامه بسرقة ماكينة صرافة بمنطقة المعادى، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البدايه كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادى بشارع 250 ميدان فيكتوريا دائرة قسم شرطة المعادى، حيث تمكنوا من ضبط "محمد ع ج" 29 سنه فنى بإدارة البساتين التعليمية، ومقيم دائرة قسم شرطة البساتين، حال دفعه عربة يد محمل عليها ماكينة سحب أموال ATM خاصة بأحد البنوك.

وبمناقشته اعترف بسرقة الماكينة من فرع البنك الكائن بدائرة القسم بأسلوب "الفك وقطع الأسلاك" باستخدام الكماشة المضبوطة بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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