الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام والرياح معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر خاصة فوق البحر وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الداخلية والساحلية في ساعات الليل والصباح الباكر وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية.

الرياح .. شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة تزداد تدريجيا خلال المساء والليل تصبح 30 - 40 كم/ ساعة تصل الى 60 كم/ ساعة فوق البحر.

البحر .. متوسط الموج يصبح مضطرب الى شديد الاضطراب مع المساء والليل .. بارتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل يصل الى ثلاثة وأربعة وستة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 6 دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة الواحدة و4 دقائق صباحا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 19 95 30 .

> دبي 30 20 90 30 .

> الشارقة 32 19 85 30.

> عجمان 31 20 85 30.

> أم القيوين 30 18 80 25 .

> رأس الخيمة 32 17 75 25 .

> الفجيرة 29 21 85 40.

> العين 30 18 95 30 .

> ليوا 32 16 95 30 .

> الرويس 28 17 90 35 .

> السلع 27 17 95 40.

> دلما 27 20 80 50 .

> طنب الصغرى 26 20 85 45 .

> طنب الكبرى 26 20 85 45 .

> أبوموسى 27 22 80 40.