أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام والرياح معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر خاصة فوق البحر وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الداخلية والساحلية في ساعات الليل والصباح الباكر وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية.

الرياح .. شمالية  شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة تزداد تدريجيا خلال المساء والليل تصبح 30 - 40 كم/ ساعة تصل الى 60 كم/ ساعة فوق البحر.

البحر .. متوسط الموج يصبح مضطرب الى شديد الاضطراب مع المساء والليل ..  بارتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل يصل الى ثلاثة وأربعة وستة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 6 دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة الواحدة و4 دقائق صباحا.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    30      19              95       30 .
> دبي                        30      20              90       30 .
> الشارقة                   32       19              85       30.
> عجمان                    31       20             85       30.
> أم القيوين                30        18              80       25 .
> رأس الخيمة              32       17              75       25 .
> الفجيرة                   29       21              85       40.
> العين                     30       18              95       30 .
> ليوا                       32      16               95       30 .
> الرويس                  28      17               90       35 .
> السلع                    27       17               95       40.
> دلما                      27      20               80       50 .
> طنب الصغرى          26      20               85       45 .
> طنب الكبرى            26      20               85       45 .
> أبوموسى               27       22               80       40.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية