محافظ المنيا يشهد الاحتفال باليوم العالمي لـ«ذوي القدرات الخاصة»

شهد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، على مسرح المحافظة، بحضور مريم أسعد يونان، مدير مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.

وافتتح المحافظ خلال الاحتفالية، معرض الأعمال الفنية من مختلف المصنوعات والمشغولات باسم الجمعيات المختلفة، معلنا عن تخصيص معرض بسويقات المنيا خان، في منطقة الكورنيش، لعرض منتجات ذوي الإعاقة.

وأكد المحافظ، أن اليوم يأتي في إطار الحرص على دعم مواهب الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزء من النسيج المجتمعي، ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الفهم المجتمعي لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وجني المكاسب الناجمة عن إدماجهم في مجتمعهم في مختلف جوانب الحياة.

وأضاف: أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم، مؤكدا أهمية دور التأهيل للمعاقين ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدات المالية، وأهمية التنسيق بين الجهات ذات الصلة لأجل تحقيق الغرض من رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن الإعاقة لا تمثل مشكلة للفرد طالما لدية العزيمة والإرادة الكافية لتنمية قدراته الشخصية، مشيرًا إلى أهمية دور المعاق في المجتمع.

وفى ختام الحفل أشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية، وتبني العمل التطوعي، والذي يعد من المقومات الأساسية لدعم منظمات المجتمع المدني وتقديم الخدمات، والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم سبل الدعم لهم.