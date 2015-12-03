افتتاح قسم جراحة القلب وغرف عمليات متطورة بالمنيا قريبًا

تفقد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر، بمدينة المنيا الجديدة، وقسم جراحة القلب والصدر، وقسم الصدر، وقسم القلب، الجاري التجهيز لافتتاحه قريبًا.

وأكد رئيس الجامعة، أن أول عملية جراحية للقلب المفتوح أجريت بالمستشفي كانت في 2014، ومنذ ذلك التاريج أجريت 400 جراحة حتى الآن، واستكمالًا للخدمات الطبية المقدمة من المستشفي جار التجهيز لافتتاح عناية القلب بقسم القلب بالمستشفي.

وأوضح الدكتور نزار رفعت، مدير مستشفى القلب والصدر، أن المستشفي تسع 150 سريرًا، وتضم ثلاثة أقسام لجراحة القلب والصدر بسعة 48 سريرًا، وقسم الصدر بسعة 27 سريرًا، وقسم القلب الجاري التجهيز لافتتاحه إلى جانب افتتاح عناية جراحة قلب الأطفال، وغرف عمليات متطورة بالمستشفي.

وأشار إلى أن المستشفي يجري بها الآن عمليات زراعة الشرايين التاجية، واستبدال صمامات القلب بكافة أنواعها، وإصلاح الشريان الأورطي الصاعد والتي تعتبر من الجراحات المعقدة التي يتم إجراءها في أماكن قليلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إصلاح العيوب الخلقية للأطفال، وغلق الثقب بين الأوذينين والبطينين، وإصلاح رباعي فالوث والأوزين الأوحد.