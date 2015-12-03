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أوباما: إرسال قوات للعراق لا يعني أننا نسير على نهج الغزو الأمريكي السابق

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أوباما: إرسال قوات للعراق لا يعني أننا نسير على نهج الغزو الأمريكي السابق أوباما: إرسال قوات للعراق لا يعني أننا نسير على نهج الغزو الأمريكي السابق

أوباما

اعتبر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الخميس، أن إرسال مزيد من القوات لمحاربة تنظيم “داعش” في العراق لا يعني أنه سيسير على نهج الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

وقال أوباما في مقابلة مع سي.بي.إس “لن نشرع في الذهاب إلى العراق أو سوريا على غرار غزو العراق .. بإرسال كتائب تتحرك عبر الصحراء”، وأضاف “لكني أبدي وضوحًا شديدًا في أننا سنضيق الخناق دوما على داعش وسندمرها في النهاية وهذا يتطلب منا توفير مكون عسكري لفعل ذلك”، حسبما نقلت “سكاي نيوز”.

وأعلن العراق رفضه استقبال قوات أجنبية لمحاربة “داعش”، بينما هددت كتائب شيعية باستهداف القوات الأميركية في حال مضت واشنطن في إرسالها.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أطلعت العراقية على كامل خططها لنشر قوات خاصة في العراق.

وأوضح كيري في كلمة أمام اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل أن الحكومتين الأميركية والعراقية ستجريان مشاورات عن كثب بشأن أماكن نشرها ومهامها.

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