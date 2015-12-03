أرقام في الجول – هل تعلم من أكثر لاعب مصري سدد بنجاح على مرمى نيجيريا؟ ' مفاجأة '

أمام المنتخب الأوليمبي النيجيري لم يستطع المنتخب المصري سوى تسديد 3 كرات على المرمى من أصل 9 محاولات حادت عن الخشبات الثلاث.

المحاولات التسع تقسمت على رامي ربيعة ومصطفى فتحي وكهربا وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وكريم ممدوح ومحمود حمدي بمعدل تسديدة لكل لاعب ماعدا ربيعة وكهربا اللذان سددا كرتين.

كرتا كهربا كانا خارج الثلاث خشبات فيما كان ربيعة أكثر لاعبي المنتخب نجاحا في التسديد على المرمى إذ أتت محاولتيه بين الثلاث خشبات.

ومن أجل المرور لنصف النهائي الذي لن يحدث سوى بالفوز على مالي وفوز أحد منتخبي نيجيريا والجزائر أو في أسوأ الظروف تعادلهما بنتيجة أقل من 3-3.. يحتاج فراعنة البدري لتغيير أداءهم الهجومي بتحسين نسبة التسديدات الناجحة والتركيز على التمرير السليم.

المنتخب مرر 297 كرة سليمة من أصل 422 بنسبة نجاح وصلت إلى 70.3%.

النسبة ليست سيئة بشكل كبير لكن ما يلطخها وجود 41 تمريرة من الـ297 الناجحين للخلف.