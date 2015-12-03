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كيرى: يمكننا هزيمة داعش فى غضون شهور من انتقال سياسى بسوريا

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كيرى: يمكننا هزيمة داعش فى غضون شهور من انتقال سياسى بسوريا كيرى: يمكننا هزيمة داعش فى غضون شهور من انتقال سياسى بسوريا

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الخميس، أنه يمكن هزيمة تنظيم "داعش" فى غضون شهور من وقف إطلاق نار بين حكومة سوريا والمعارضين المعتدلين وبدء عملية انتقال سياسى، داعيا دول العالم للعمل معا وراء استراتيجية السلام التى جرى مؤخرا الحديث بشأنها بين الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى -فى كلمته خلال مؤتمر الأمن الأوروبى بصربيا بحسب (إيه بى سى نيوز) الأمريكية- أن القصف جوى لن يكون كافيا لمواجهة التنظيم الإرهابى، حيث تتطلب الحملة الجوية مشاركة قوات برية عربية وسورية أيضا.

وأوضح أن الانتقال السياسى داخل سوريا سيكون بمثابة هبة للجميع، حيث سيسمح بالتخلص من تنظيم "داعش" فى غضون شهور.

ويتزعم كيرى الجهود الدولية للتوصل إلى وقف القتال بين حكومة الرئيس السورى بشار الأسد وقوات المعارضة المعتدلة، والبدء فى عملية الانتقال السياسى بمشاركة أفراد من الجانبين.

ويسود الاعتقاد بأن إقرار السلام بين السورية والمعتدلين من شأنه أن يسمح للمجتمع الدولى بتركيز الجهود العسكرية حصرا على هزيمة "داعش" وتنظيم القاعدة فى سوريا (جبهة النصرة) والجماعات المتطرفة الأخرى.

فيما يأمل دبلوماسيون أن تبدأ مناقشات مباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة فى الأسابيع القليلة المقبلة.

والتقى كيرى على هامش مؤتمر الأمن والتعاون فى العاصمة الصربية بلجراد مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى محاولة منه لتهدئة التوترات التى نشبت فى أعقاب قيام تركيا بإسقاط مروحية روسية الشهر الماضى.

ومن المقرر أن يلتقى لافروف أيضا فى بلجراد نظيره التركى مولود جاويش أوغلو.
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مصر 365

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